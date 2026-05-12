Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica: ¿por qué se celebra el 12 de mayo?

El Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica se conmemora cada 12 de mayo con el objetivo de visibilizar estas enfermedades, promover la comprensión social y reclamar una mayor investigación médica. La fecha coincide con el nacimiento de Florence Nightingale, considerada pionera de la enfermería moderna y quien habría padecido síntomas compatibles con fatiga crónica.

La Fibromialgia es una enfermedad caracterizada por dolor musculoesquelético generalizado, cansancio persistente y trastornos del sueño, entre otros síntomas. Aunque no tiene una causa única identificada, especialistas señalan que puede estar vinculada a alteraciones en la forma en que el cerebro procesa el dolor.

Por su parte, el Síndrome de Fatiga Crónica, también conocido como encefalomielitis miálgica, provoca agotamiento extremo que no mejora con el descanso y puede dificultar seriamente las actividades cotidianas. En muchos casos, los pacientes atraviesan largos períodos hasta obtener un diagnóstico adecuado.

Una de las principales dificultades que enfrentan las personas con estas enfermedades es la falta de visibilidad y comprensión social. Debido a que muchos síntomas no son evidentes, pacientes y organizaciones reclaman mayor información, acceso a tratamientos y acompañamiento integral.

Cada 12 de mayo, la jornada invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar, comprender y acompañar a quienes conviven con enfermedades crónicas que impactan tanto en la salud física como emocional. La difusión y la concientización son herramientas clave para mejorar la calidad de vida de millones de personas.

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