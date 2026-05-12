La Justicia investiga vínculos entre la consultora de la esposa de Manuel Adorni y empresas proveedoras del Estado

La Justicia Federal profundizó la investigación sobre posibles irregularidades en contrataciones vinculadas a la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, quienes buscan determinar si existió direccionamiento en licitaciones o beneficios económicos indebidos relacionados con firmas proveedoras del Estado.

En las últimas horas, el magistrado ordenó una serie de medidas para reconstruir la relación comercial entre +BE y distintas compañías privadas, entre ellas Foggia Group, Grupo Datco y National Shipping S.A. Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, Lijo solicitó documentación vinculada a facturación emitida hacia la consultora de Angeletti, legajos societarios presentados ante la Inspección General de Justicia y datos sobre los beneficiarios finales de las contrataciones cuestionadas.

Además, la fiscalía requirió información a la Oficina Nacional de Contrataciones para conocer el detalle de la participación de las empresas investigadas en distintos procesos licitatorios y las adjudicaciones obtenidas en organismos públicos.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, y apunta a esclarecer si existió un posible esquema de retornos de fondos públicos a través de vínculos comerciales entre empresas contratistas del Estado y la firma ligada a la esposa del funcionario.

Entre las compañías bajo análisis aparece Grupo Datco, dedicada a servicios tecnológicos y con antecedentes como proveedora de organismos estatales como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas. También figura National Shipping S.A., empresa naviera vinculada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y señalada como una de las principales proveedoras de YPF, donde Adorni se desempeña como director titular.

Otro de los focos de la investigación es Foggia Group, conducida por Mara Gorini, identificada en el expediente como una empresaria cercana a Karina Milei. La firma estuvo vinculada a la concesión de Tecnópolis y participó en la organización de distintos eventos libertarios, incluidos actos realizados en el Luna Park y el Movistar Arena encabezados por el presidente Javier Milei.

Hasta el momento no hay imputaciones formalizadas en la causa. Sin embargo, las nuevas medidas judiciales apuntan a reconstruir el circuito de contrataciones y establecer si existieron beneficios cruzados entre compañías con negocios en el Estado y la consultora +BE.

Con información de la agencia NA