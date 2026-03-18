Familiares de personas con discapacidad reclaman frente a la Casa Rosada por las deudas en el Programa Incluir Salud y PAMI

Familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del área realizarpn este miércoles una manifestación en la Plaza de Mayo para solicitarle al Gobierno Nacional saldar sus deudas, tanto en el Programa Incluir Salud como en el PAMI y que, en muchos casos, mantienen desde de septiembre de 2025.

Cuando intentaban colocar un gazebo frente a las rejas que rodean la Casa Rosada, se produjeron incidentes y forcejeos entre manifestantes (entre ellos, menores de edad) y las fuerzas de seguridad reprimieron para impedir el progreso de la protesta.

Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA) cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y exigió que “se giren a los fondos” para cancelar lo adeudado.

“Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada”, expresó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

En la misma línea, aseguró que, junto a familiares y otros prestadores, se presentaron ante el Ministerio de Salud, se reunieron con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y “con todas las autoridades de la superintendencia”: “Dicen que Economía no gira a los fondos”, agregó.

Por otra parte, señaló que una de las iniciativas que están discutiendo es hacer un acampe “por tiempo indeterminado” para “mostrar la realidad” así como lo hicieron en la gestión anterior, de Alberto Fernández, donde llevaron adelante cuatro medidas similares.

“No sé qué van a hacer. ¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos”, concluyó.