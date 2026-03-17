El Gobierno presentó un paquete de reformas de leyes y vuelve a presionar con Discapacidad

Las modificaciones a la ley de Discapacidad y al proyecto de Financiamiento Universitario figuran entre las iniciativas que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso con el objetivo de “compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”. También se prevén cambios en la ley de Glaciares, según adelantaron fuentes oficiales.

Estas definiciones surgieron de una nueva reunión de la mesa política del Gobierno que encabezó este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, donde se delinearon las principales prioridades de la agenda legislativa para 2026.

Durante el encuentro, además, se avanzó en la elaboración del paquete de proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento. Entre las iniciativas centrales figuran la reforma del Código Penal -con foco en el endurecimiento de las penas- y un conjunto de leyes vinculadas a la defensa de la propiedad privada.

Ese paquete incluirá, entre otras medidas, modificaciones a la ley de expropiaciones, la ley de tierras y la ley de fuegos, así como un proyecto de regularización dominial orientado a la integración socio-urbana.

La reunión se desarrolló en medio de un contexto político complejo para el oficialismo, tras la difusión de nuevas pruebas en la causa $LIBRA y a pocos días de la polémica generada por el vuelo a Punta del Este que Adorni realizó junto a su familia.

El encuentro se extendió durante dos horas en las oficinas de la planta baja de la Casa Rosada. Participaron los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

También estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, quien busca ordenar la estrategia parlamentaria para avanzar con la media sanción pendiente de la ley de Glaciares.

En términos formales, el encuentro permitió al oficialismo delinear las claves de su agenda legislativa y comenzar a diagramar las negociaciones políticas que deberán encarar los referentes designados por el presidente para avanzar con los proyectos en el Congreso.

Justicia

En paralelo, Juan Bautista Mahiques mantuvo una reunión con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, ante quienes ratificó el compromiso del Gobierno de avanzar con la cobertura de vacantes judiciales.

El funcionario planteó la necesidad de completar más de 300 cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida que el Ejecutivo considera clave para normalizar el funcionamiento del sistema judicial.

El encuentro también funcionó como una instancia de contención política luego de una de las semanas más complejas para el Gobierno en el plano mediático y judicial. En los últimos días se conocieron nuevos elementos en la causa $LIBRA, a partir de peritajes realizados al teléfono de Mauricio Novelli que revelarían supuestas conversaciones con funcionarios del Gobierno durante la noche del 14 de febrero de 2025.

La reunión de la mesa política fue además la primera luego de los cambios en el Gabinete que implicaron la salida de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia. Ambos fueron reemplazados por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, designaciones que contaron con el aval de Karina Milei. Según fuentes oficiales, los cambios en el área podrían continuar en los próximos días, ya que la secretaria general de la Presidencia supervisa de cerca distintas áreas de la administración con el objetivo de reorganizar equipos y ampliar su influencia dentro del Gobierno.

Con información de la agencia NA