Adorni viajó en vuelo privado a Punta del Este con un periodista de la TV Pública a un costo de US$ 10.000

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Punta del Este en vuelo privado junto a su pareja, Bettina Angeletti, dos integrantes de su familia y el periodista libertario Marcelo Grandio, entre el 12 y el 17 de febrero pasados, según documentos a los que accedió este medio y fuentes con conocimiento del hecho.

El vuelo fue en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri. El costo de cada tramo en una nave considerada de alta gama entre las pequeñas, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, es de US$ 5.800, aunque quien pagó la factura, cuya identidad no fue revelada, habría recibido una oferta total por US$ 10.000 entre ida y vuelta.

La partida a las 20.21 del jueves 12 de febrero fue desde el aeropuerto de San Fernando, norte del Gran Buenos Aires, con llegada a Laguna del Sauce, Punta del Este, a las 20.56, según la documentación. Los pasajeros transportados fueron Adorni, Angeletti, dos integrantes de la familia y Grandio, conductor del programa “Giros” en la TV Pública y allegado al jefe de Gabinete antes de la asunción de Javier Milei en Casa Rosada.

El regreso, cinco días después, fue en el mismo Honda Jet con la familia de Adorni, sin Grandio. Este periodista, yerno del antiguo accionista de Torneos y Competencias Luis Nofal, reside en Uruguay y viaja a Buenos Aires a realizar su programa.

En la llegada a San Fernando por la tarde, Adorni solicitó hacer los trámites de ingreso al país en el Hangar de la empresa Aviaser en el que se estacionó la nave, para evitar el paso por las áreas comunes del aeropuerto, indicó una de las fuentes. Ese tratamiento por parte del personal de Migraciones es una excepción que se otorga a funcionarios y personajes VIP que prefieren no ser vistos.

La costosa escapada de carnaval a Punta del Este por parte de un funcionario que declara ingresos y un patrimonio discretos se suma a la cuestionada presencia de Angeletti en la comitiva oficial que participa esta semana de la Argentina Week en Nueva York. Angeletti, quien se dedica al “coaching de vida”, llegó a la ciudad estadounidense en el avión oficial, invitada por Presidencia, según admitió Adorni en una entrevista con Eduardo Feinmann en el canal A24.

El jefe de Gabinete explicó que su pareja inicialmente había pagado un vuelo de línea con un costo de US$ 5.345, pero que finalmente se subió al avión presidencial para llegar a Nueva York.

Adorni se negó a responder sobre las minivacaciones en Punta del Este porque dijo que es un asunto de su “vida privada”. Ante consultas de este medio, fuentes oficiales repitieron el argumento. El operador aéreo Alpha Centauri y Grandio tampoco respondieron.

Durante la campaña presidencial de 2023, Adorni y Grandio realizaron entrevistas a militantes, economistas y referentes ultraderechistas en el programa de streaming Gritalo, que se transmitía por Youtube. Grandio condujo ese ciclo durante nueve años, y entre sus entrevistados, contó con Milei y Guillermo Moreno, además de periodistas y personalidades del deporte.

Una vez que Adorni se hizo cargo de los medios públicos, Grandio estrenó Giros en Línea Recta en la TV Pública, con similar contenido. El propio exvocero y jefe de Gabinete fue entrevistado varias veces en el programa (febrero, junio y septiembre de 2025, por ejemplo), al punto de que dijo sentirse como en “el living de casa”.

Este año, el amigo de Adorni sumó “Gritalo Mundial”, un programa que se emite los martes en un streaming de la TV Pública. Juan Grandio, hijo del conductor, comenzó a trabajar en el ciclo.

Fuentes del canal estiman que Grandio se apunta a tener un papel destacado en la transmisión del próximo Mundial de fútbol por venir. El propio Adorni anunció el acuerdo para la televisación del certamen en el canal del Estado.

