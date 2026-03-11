En medio de las críticas de Milei, Paolo Rocca acumula la riqueza más grande de la Argentina y supera a Marcos Galperin

En medio de los dardos que en los últimos días el presidente Javier Milei apuntó contra Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, el empresario encabeza la última lista que elabora la Revista Forbes con las personas más ricas de la Argentina, por sobre el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group.

De acuerdo al relevamiento del medio especializado, Rocca posee una fortuna valuada en US$ 7.300 millones (ocupa el puesto 528 a nivel mundial), mientras que Galperin, que lideró el ranking pasado, tiene US$ 7.200 millones, seguidos por Bulgheroni US$ 5.100 millones; Eduardo Eurnekian (Corporación América), con US$ 4.800 millones; Eduardo Costantini (Fundador de Consultatio y del MALBA), con US$ 1.300 millones; y Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Grupo Macro), con US$ 1.000 millones, entre los seis primeros del listado.

“Rocca y Madanes Quintanilla (dueño de FATE, empresa de neumáticos en crisis), en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos, pero eso se terminó, se terminó la Argentina corrupta”, dijo Milei este martes desde Nueva York en la sede del JP Morgan, para intensificar su pulseada contra algunos empresarios en los últimos meses, frente a la crisis de la industria nacional y los cuestionamientos por la apertura de importaciones.

Así describe Forbes a los seis empresarios más ricos de la Argentina

Paolo Rocca (puesto 528 del ranking mundial) - US$ 7.300 millones

Sus ancestros, hace 200 años, construyeron un imperio marítimo que comerciaba de Génova a Asia, pero duró menos de cinco décadas. Fue su abuelo, Agostino Rocca (1895-1976), el que desde una trágica historia personal (quedó huérfano a los 10 años tras un terremoto y luego combatió en la Primera Guerra Mundial) se convirtió en un industrial exitoso en la Italia de 1930 y, luego, crearía el Grupo Techint en Argentina en 1945.

Sus empresas operan en la producción de acero, proyectos de ingeniería y construcción, minería, petróleo y gas, y el sector hospitalario y de atención médica italiano. En total, el Grupo Techint factura más de US$ 22.000 millones anuales y emplea a unas 52.000 personas en todo el mundo. Paolo, que es el director ejecutivo, reside en Argentina; mientras que Gianfelice (también en el puesto 528) dirige la empresa de atención médica del grupo, Humanitas, desde Italia. A lo largo de sus más de 70 años de historia, la compañía construyó más de 11.000 kilómetros de líneas de alta tensión y más de 2.000 kilómetros de caminos en Argentina. Además, participó en proyectos de gran envergadura como la construcción de plantas energéticas y la gestión de servicios públicos, diversificando sus actividades hacia sectores como el petróleo, con un rol destacado en los últimos años en el impulso de Vaca Muerta, y el transporte ferroviario.

Marcos Galperin (puesto 542) - US$ 7.200 millones

Galperin, durante años el argentino más rico del mundo, vio descender su fortuna con respecto a la última edición: pasó de US$ 8.000 millones a US$ 7.200 millones y se ubicó en el puesto 542 a nivel global (el año pasado había sido 382°). En 2024, por su parte, había quedado en el puesto 453, con US$ 6.300 millones. Desde que lanzó la plataforma en 1999, Marcos Galperin transformó a Mercado Libre en la empresa tecnológica más grande de América Latina: con más de 100.000 empleados, tiene operaciones en más de 18 países, una unidad financiera (Mercado Pago) que supera los 78 millones de usuarios activos por mes y solo en 2025 entregó 2.400 millones de ítems. A principios de este año, después de 26 como CEO, Galperin dio un paso al costado y se convirtió en presidente de la compañía.

Alejandro Bulgheroni (puesto 837) - US$ 5.100 millones

Preside Pan American Energy Group, donde posee el 25% del paquete accionario. Este año (2026) se ubicó en el puesto 837 con una fortuna de US$ 5.100 millones. Si bien retrocedió en el ranking global, su fortuna aumentó, ya en la edición 2025 había sido de US$ 4.800 millones, mientras que en 2024 fue de US$ 4.900 millones.

PAE es la petrolera privada más grande de la Argentina. Opera en los segmentos de producción (upstream) y refinación y comercialización (downstream), a través de Axion Energy. La empresa cuenta con 600 estaciones de servicio, tiene una participación del 15% en el mercado de petróleo y gas natural, y del 14% en la venta de combustibles. También participa en la transición energética, con inversiones en energías renovables y proyectos de litio en el norte argentino.

Bulgheroni, además, tiene más de 10 bodegas en el mundo, incluyendo Bodegas Garzon, en Uruguay, una de las principales exportadoras vitivinícolas del país. Su complejo agroindustrial Estancias del Lago tiene más de 13.000 vacas que producen un promedio de 550.000 litros de leche por día.

Eduardo Eurnekian (puesto 891) - US$ 4.800 millones

El dueño de Corporación América, que en diciembre cumplió 93 años, sigue con un rol activo. Su patrimonio asciende a US$ 4.800 millones, un salto importante versus los US$ 3.400 millones del año pasado y los US$ 3.000 millones que tenía en 2024, cuando figuraba en el puesto 1104.

La compañía opera 53 aeropuertos en el mundo y, en 2018, debutó en la Bolsa de Nueva York. Además de la aviación, Eurnekian diversificó su holding con CGC en energía, Unitec Bio en biocombustibles, Helport en construcción y hasta un banco digital, Wilobank, que vendió a Ualá en 2022.

Eduardo Costantini (puesto 2858) - US$ 1.300 millones

Fundador de Consultatio y del MALBA, Eduardo Costantini vio disminuir su patrimonio de US$ 1.500 millones el año pasado a US$ 1.300 millones, incluso por debajo de los US$ 1.400 millones de 2024.

Desde Consultatio, de la cual posee casi el 70%, impulsó proyectos como Nordelta y Puertos en Buenos Aires, además de los complejos Oceana Bal Harbour y Oceana Key Biscayne en Miami. Este último está valuado en US$ 700 millones. En 2024, su división financiera, Consultatio Asset Management, adquirió el 100% del capital accionario de TPCG Group Ltd., incluyendo TPCG Valores S.A.U. en Argentina y TPCG Financial Services S.A. en Uruguay. La fusión dio origen a Consultatio-TPCG, que se posicionó como uno de los principales grupos independientes no bancarios de servicios financieros en Argentina y Uruguay, con proyección regional.

Delfín Jorge Ezequiel Carballo (puesto 3332) - US$ 1.000 millones

Con un perfil más bajo que el resto, Carballo mantuvo su reaparición en el listado. Este año, con una pequeña baja, en el puesto 3332 con una fortuna de US$ 1.000 millones, versus los US$ 1.200 millones del año anterior. Previo a este ciclo, su última aparición había sido en 2018, cuando ocupó el lugar número 1999 en la lista.

Delfín Jorge Ezequiel Carballo fue una figura clave en la conformación del Grupo Macro. Cuñado y socio de Jorge Horacio Brito, en 1976 aportó US$ 5.000 para fundar junto a él la financiera Anglia, clave para la compra del Banco Macro. En pleno inicio de la dictadura y con el plan económico de Martínez de Hoz en marcha, la financiera logró su primer millón de dólares en apenas dos años. En 1985, ambos adquirieron el Banco Macro, y desde entonces Carballo fue una pieza central en la toma de decisiones estratégicas dentro de la entidad financiera.

Durante décadas, Carballo mantuvo una participación accionaria destacada en el banco —16,68% hasta 2020—, con un rol claramente definido: mientras Brito se ocupaba de las relaciones públicas, él lideraba la gestión financiera. En 2012 decidió retirarse como CFO del Macro, aunque continuó vinculado al grupo como accionista. Además, fue uno de los tres principales accionistas de la empresa energética Genneia, donde también tuvo un 8,33% del capital accionario hasta fines de 2019.

Acá el listado de los empresarios más ricos del mundo.