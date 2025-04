Hay seis argentinos en la lista de los más ricos del mundo, según Forbes: el primero, Marcos Galperin

Seis argentinos integran la lista de las personas más ricas del mundo, según publicó hoy la revista Forbes. Son los empresarios Marcos Galperin, Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini, Alejandro Bulgheroni (que figura como uruguayo) y Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quienes hicieron sus fortunas con compañías relacionadas a la minería, bienes raíces, finanzas, inversiones, e-commerce y tecnología.

La revista especializada toma en cuenta los informes de las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, estudios de casas de subastas como Sotheby’s y Christie’s y medios periodísticos para confeccionar el listado de multimillonbarios.

Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, ocupa el puesto 382 a nivel mundial. Según los datos, su fortuna asciende a los US$8.000 millones, como producto del crecimiento de la empresa de startup que fundó en 1999 y que hoy es la compañía más grande de América Latina, con presencia en 18 países y más de 75.000 empleados.

Lo sigue, en el lugar 605, Paolo Rocca, cuya fortuna alcanza los US$5.800 millones por Grupo Techint, que opera en la producción de acero, minería, petróleo y gas.

En tercer lugar, y en el puesto 1.072, se encuentra Eduardo Eurnekian -dueño de Corporación América y gestor de Aeropuertos Argentina-, con una fortuna que asciende a los US$3.400 millones. Por otra parte, el empresario financiero y desarrollador inmobiliario Eduardo Costantini, que aparece en el puesto 2.233, tiene un patrimonio de US$1.500 millones.

La lista la cierra Delfín Jorge Ezequiel Carballo, de Banco Macro, en el puesto 2.623, con una fortuna de US$1.200 millones, por lo que la publicación definió como “el banco más grande de la Argentina”.

Alejandro Bulgheroni, por su parte, se ubicó en el puesto 751, pero fue clasificado como uruguayo. Con un patrimonio de US$4.800 millones, el principal activo de la familia Bulgheroni es el 25% de Pan American Energy Group, la petrolera más grande del país después de YPF.

Más multimillonarios que nunca y más ricos

La revista Forbes elabora esta lista sistemáticamente desde 1987. Según señaló, hay más multimillonarios y son más ricos que nunca, con un patrimonio total de 16,1 billones de dólares, un aumento de casi 2 billones de dólares durante 2024.

Estados Unidos tiene un récord de 902 multimillonarios, seguido de China (516, incluyendo Hong Kong) e India (205). Forbes destaca que desde que Donald Trump volvió a jurar como presidente en enero les dio a los multimillonarios más control sobre el gobierno. Su mano derecha, Elon Musk, es la persona más rica del planeta. En su gabinete, hay al menos diez multimillonarios y sus cónyuges. Y decenas de ejecutivos ultra ricos, desde Mark Zuckerberg, de Meta, hasta el magnate francés de los bienes de lujo Bernard Arnault, se alinearon con Trump.

La publicación destaca también que en 1987 encontró 140 multimillonarios y que dos décadas después eran más de 1.000. En 2017 hubo 2.000. Ahora, ocho años después, se registró otro hito: 3.028 empresarios, inversores y herederos conforman la clasificación de este año, 247 más que hace un año.

Es la primera vez que el número de multimillonarios supera los 3.000. En conjunto, acumulan una fortuna de US$ 16,1 billones, US$ 2 billones más que el año pasado. Esa cifra supera al PBI de todos los países salvo Estados Unidos y China. El patrimonio promedio se ubica en US$ 5.300 millones, US$ 200 millones más que en 2024.

Por primera vez en la historia, hay tres personas con más de US$ 200.000 millones de patrimonio. Son parte del grupo de 15 miembros del “Club de los US$ 100.000 millones”, la cúpula de la lista, todos con fortunas de doce cifras. El año pasado eran 14, y en 2017 no había ninguno. Este pequeño grupo de centibillonarios concentra US$ 2,4 billones, más que los 1.500 multimillonarios más pobres combinados.

El más rico es Elon Musk, con una fortuna estimada en US$ 342.000 millones. Aunque dedica buena parte de su tiempo a dirigir DOGE, la operación de recorte de gastos de Trump, Musk sumó US$ 147.000 millones en un año. SpaceX y su empresa de inteligencia artificial xAI —que la semana pasada fusionó con su red social X— lo impulsaron. Incluso Tesla, pese a protestas y caídas en el mercado, cotiza mejor que hace un año. Eso le permitió recuperar el primer puesto del ranking, superando a Arnault con una ventaja de US$ 126.000 millones sobre el segundo: Mark Zuckerberg, de Meta (US$ 216.000 millones).

El tercer lugar es para Jeff Bezos, de Amazon (US$ 215.000 millones); el cuarto, para Larry Ellison, de Oracle (US$ 192.000 millones); y el quinto, para Bernard Arnault, con US$ 178.000 millones, su peor ubicación desde 2017, tras una caída en las acciones de LVMH. Forbes tomó las cotizaciones bursátiles y tipos de cambio del 7 de marzo de 2025 para esta edición.

Estados Unidos lidera la lista con un récord de 902 multimillonarios. Le sigue China, con 516 (incluyendo Hong Kong), y luego India, con 205. Más de la mitad del listado pertenece a uno de estos tres países. En total, hay multimillonarios en 76 naciones y dos territorios semiautónomos, incluyendo a Albania, que aparece por primera vez. Arabia Saudita vuelve a la lista con 15 nombres, tras quedar afuera en 2018 por una purga oficial.

Este año se suman 288 caras nuevas. Entre ellas, figuras como Bruce Springsteen (US$ 1.200 millones), Arnold Schwarzenegger (US$ 1.100 millones) y Jerry Seinfeld (US$ 1.100 millones). También aparecen el polémico magnate cripto Justin Sun (US$ 8.500 millones) y empresarios de inteligencia artificial de firmas como Anthropic, CoreWeave y DeepSeek. Se suman, además, empresarios de cadenas como Cava, Chipotle, Jersey Mike's y Zaxby's.

La más rica entre los nuevos es Marilyn Simons (US$ 31.000 millones), viuda del legendario gestor de fondos Jim Simons, quien murió en mayo de 2024. Fue uno de los 32 multimillonarios fallecidos el año pasado. Otro, el industrial israelí Stef Wertheimer, murió a fines de marzo, después del cierre de la lista, y por eso figura todavía.

Hay 406 mujeres en la lista, apenas el 13,4 %, un leve aumento respecto al 13,3 % de 2024. La mayoría heredó su fortuna.

Hay 21 multimillonarios menores de 30 años, entre ellos Johannes von Baumbach (US$ 5.400 millones), heredero de una farmacéutica alemana, de 19 años, el más joven de todos. El mayor es George Joseph, magnate estadounidense de los seguros, con 103 años y una fortuna de US$ 1.900 millones. Hay otros tres multimillonarios centenarios. El promedio de edad es 66 años.

Pocos tuvieron un año tan favorable como Donald Trump, y no solo por su regreso a la presidencia. Antes de volver a la Casa Blanca, aumentó su fortuna con una inversión exitosa en criptomonedas. Entre eso y la salida a bolsa de Trump Media & Technology Group, justo después del cierre del ranking de 2024, su patrimonio se duplicó: pasó de US$ 2.300 millones a US$ 5.100 millones.

Un grupo reducido perdió su lugar en la lista: 107 personas ya no tienen suficiente patrimonio para figurar. Entre las bajas más notorias están Lisa Su, CEO de AMD; Sara Liu, cofundadora de Supermicro; y Nicholas Puech, heredero de Hermès, quien asegura que perdió su fortuna.

La lista incluye a toda persona que, al 7 de marzo de 2025, tenía un patrimonio neto de al menos US$ 1.000 millones.

Con información de la revista Forbes