“Chiqui” Tapia se presentó en la causa por supuesta retención de impuestos y aportes de la AFA: “Cumplimos con lo quería la Justicia”

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este jueves a declarar en los tribunales del Fuero Penal Económico en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.

A la salida, Tapia dijo que cumplió con lo que quería “la Justicia”. Presentó un escrito y no respondió preguntas. Fue ante Diego Amarante, luego de que este miércoles hiciera lo propio el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, como parte de la misma investigación.

En el expediente se busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria. El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

El comunicado de la AFA

Inmediatamente después de la presentación de Claudio Tapia en Comodor Py, la AFA emitió en sus canales oficiales este comunicado:

“Frente a los episodios que son de público conocimiento, y la distorsionada difusión que algunos medios vienen haciendo sobre el tema, luego de haber comparecido sus autoridades ante la Justicia, la Asociación del Fútbol Argentino se ve en la obligación de informar que no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado.

La AFA presentó todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia.

Ahora bien, el irreparable perjuicio que provoca la campaña de desprestigio a la institución tiene su punto inicial en que la ARCA promovió dicha denuncia omitiendo informarle al Sr. Juez que la norma dictada por el Estado, en cuanto a la vigencia de los plazos de pago, es vigente y aplicable como ha sido puesto de manifiesto al Juzgado interviniente.

Por su parte, la misma denunciante no solo ha aceptado la totalidad de los pagos y planes, sino que solo aplicó intereses resarcitorios por haber pagado luego del vencimiento original, sin aplicar sanción punitiva alguna.

De esta forma, se le solicitó al magistrado actuante, la pronta conclusión de esta causa que en rigor, nunca debió haber sido promovida.

La Asociación del Fútbol Argentino reafirma su compromiso con la transparencia institucional y con el respeto al marco legal vigente. Mientras tanto, continuaremos trabajando con responsabilidad y convicción por todos los clubes, y por el futuro del Fútbol Argentino, enfocados también en los grandes objetivos deportivos que se aproximan en los próximos días“.

Qué se investiga

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Como parte de esta situación, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo de los clubes a la AFA ante lo que consideran una iniciativa de cáracter político impulsada por la gestión de Javier Milei en medio de la pugna por la puesta en marcha de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), que el Gobierno promueve y Tapia y compañía rechazan.

Karina Milei le respondió a la AFA: “Si son culpables tendrán que pagar”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le respondió este miércoles al abogado Claudio Dalbón, que representa a la AFA, y sostuvo que si en esa asociación son culpables “tendrán que pagar con todo el peso de la ley”. “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia”, expresó la funcionaria desde sus redes sociales.

El propio Javier Milei respaldó a su hermana con la frase “Palabras de El Jefe”. A las apreciaciones de Karina Milei se sumó el ministro de Justicia, Juan Pablo Mahiques, quien sostuvo que “corresponde recordar que en la República Argentina el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos”.

“Este Gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto —y seguirá poniendo— toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones. Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho”, expresó el funcionario. Dalbón había dicho que la causa por presunta evasión en la AFA es “política” y afirmó que se resolvería con la propia Karina Milei.