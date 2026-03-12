EE.UU. había incluido la escuela de niñas masacrada entre los objetivos militares para bombardear en Irán

Todo apunta a que EE.UU. fue el responsable del ataque que mató a 175 personas en una escuela en Irán, la mayoría niñas en edad escolar. Y uno de los indicios, más allá de los videos que muestran un misil Tomahawk cayendo encima, es que, según publica The Washington Post, la escuela estaba entre los objetivos militares del Ejército estadounidense.

El ataque se produjo en las primeras horas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán —precisamente cuando los padres se dirigían hacia el edificio escolar de dos plantas para llevar a sus hijas a casa y ponerlas a salvo— y acabó con la vida de al menos 175 personas, muchas de ellas niñas, según informaron los medios estatales iraníes.

El inmueble había sido identificado como una fábrica y figuraba como un objetivo de ataque, según informa TWP, que explica que en la misma zona se encontraba un depósito de armas que constituía un objetivo militar.

Lo que las informaciones no concluyen es si Estados Unidos atacó la escuela por error o si los funcionarios estadounidenses disponían de información de inteligencia errónea y creyeron que el edificio en cuestión era, en realidad, el depósito de armas.

“Inicialmente hubo cierta confusión respecto a por qué figuraba en la lista de objetivos”, comenta una fuente a TWP.

Israel declaró que no tuvo participación alguna en el ataque; han afirmado a The Washington Post que la selección de este objetivo no fue verificada ni discutida con las Fuerzas de Defensa de Israel antes de que se llevara a cabo la operación.

Este miércoles, The New York Times informó que una investigación preliminar del Pentágono sobre el ataque concluyó que la responsabilidad recaía en Estados Unidos y que el incidente podría haber sido consecuencia del uso de datos de objetivos obsoletos.

Preguntado por esto, Trump tiró la pelota afuera. “No sé nada”, respondió este miércoles.

Según explica TWP, la investigación inicial parece indicar que el ataque a la escuela fue ejecutado por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Según explicó el funcionario, el ataque se debió, probablemente, a un error de inteligencia respecto a la ubicación exacta del objetivo.

La escuela formó parte en el pasado de una base naval iraní —y es posible que aún mantenga vínculos con la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica—; sin embargo, estaba separada mediante un muro desde 2015, y entre mediados de 2015 y principios de 2016 se añadieron también entradas independientes, según un análisis de imágenes por satélite realizado por TWP. Asimismo, existe una zona de juegos al aire libre que aparece en Google Earth ya en 2017.

Durante una conferencia de prensa en el Pentágono este martes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegó que se estaban utilizando escuelas en Irán para lanzar ataques. “Los mulás están desesperados y actúan a la desesperada”, afirmó Hegseth: “Como los cobardes terroristas que son, disparan misiles desde escuelas y hospitales, atacando deliberadamente a inocentes”.