El nuevo líder supremo de Irán, en su primer mensaje: “Debemos bloquear el estrecho de Ormuz”

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, emitió este jueves su primer mensaje, después de haber sido elegido el pasado domingo tras el asesinato de su padre, Ali Jamenei, en un bombardeo selectivo de Estados Unidos el primer día de su ataque contra Teherán.

Mojataba Jamenei aseguró que el cierre del estrecho de Ormuz debe usarse para ejercer presión en el marco de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra su país y advirtió de que Irán está estudiando “abrir otros frentes donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable”, según extractos de su mensaje difundidos por los medios oficiales.

El líder supremo iraní definió los ataques con drones y misiles contra los países vecinos que albergan bases militares estadounidenses y ha asegurado que van a continuar, dirigidos contra “los agresores de la patria y los asesinos de su pueblo”. “Les recomiendo que cierren esas bases lo antes posible; ya deben haber comprendido que la pretensión de Estados Unidos de establecer seguridad y paz no era más que una mentira”, afirmó.

Jamenei denunció que Estados Unidos “ha estado construyendo gradualmente bases militares y financieras en algunos países durante muchos años para asegurar su control sobre la región”. Esas bases fueron empleadas para atacar Irán, destacó, por lo que “de forma natural”, Irán ha atacado las mismas bases, como las de Qatar, Bahréin, Iraq o Emiratos Árabes Unidos.

En nuevo líder no apareció en la televisión estatal, sino que su primer mensaje desde su elección fue leído en directo.

Este miércoles, una fuente oficial iraní dijo a la agencia de noticias Reuters que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó levemente herido, pero está desempeñando sus funciones.

Según el embajador de Irán en Chipre, Alireza Salarian, Mojtaba sufrió heridas en el bombardeo del 28 de febrero contra el complejo residencial del líder supremo que acabó con la vida de su padre, Ali Jamenei, y en el que también fueron asesinadas su madre, su esposa y un hijo, además de otros miembros de la familia.

Su elección fue polémica porque heredó el poder de su padre, algo que no había ocurrido hasta la fecha en el régimen de los ayatolás, establecido en 1979 por la Revolución Islámica.

Según el periódico The Guardian, Mojtaba era desde hace tiempo el candidato favorito de la Guardia Revolucionaria Islámica, corazón del complejo industrial-militar de Irán, por el conocimiento que tiene de los entresijos del poder tras dos décadas como subjefe de gabinete en la oficina del líder supremo.

Hasta su nombramiento el día 8 de marzo, Mojtaba era un desconocido para el gran público, todo lo contrario que su padre Alí, que ocupó la presidencia durante ocho años antes de que la Asamblea de Expertos lo eligiera para sustituir a Jomeini, al día siguiente de su muerte en 1989.