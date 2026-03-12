El cierre de Ormuz y los ataques en el Golfo empujan el petróleo por encima de los 100 dólares

El precio del barril de crudo Brent —la referencia internacional— superó los US$100 a primera hora de este jueves, solo unos días después de haberse disparado cerca de los US$120, en medio de las últimas sacudidas que han afectado a los mercados financieros y a la economía mundial en su conjunto.

Los precios del petróleo se dispararon más de un 9% a medida que se intensificaba la preocupación sobre el suministro debido a los ataques iraníes contra el transporte marítimo comercial en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

El crudo de referencia estadounidense saltó hasta situarse en torno a los US$94 por barril.

Irán tomó como objetivo yacimientos petrolíferos y refinerías en las naciones árabes del Golfo y ha paralizado, en la práctica, el tráfico de mercancías a través del estrecho de Ormuz —una angosta vía por la que transita una quinta parte de todo el petróleo comercializado a nivel mundial.

En respuesta, la Agencia Internacional de la Energía acordó el miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo —el mayor volumen de reservas de emergencia de su historia— en un intento por contrarrestar los efectos de la guerra en los mercados energéticos. Estados Unidos planeaba liberar la próxima semana 172 millones de barriles de petróleo de su Reserva Estratégica de Petróleo para combatir la fuerte escalada de los precios.

Informa Andrés Gil