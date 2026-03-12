Villarruel denunció a Petri por calumnias e injurias tras acusarla de “golpista” y la interna oficialista escala a la Justicia

La interna dentro del oficialismo sumó un nuevo capítulo y llegó a los tribunales. La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado nacional Luis Petri luego de que el exministro de Defensa la calificara públicamente de “golpista” en medio de un duro cruce político que se intensificó tras el discurso presidencial en la Asamblea Legislativa.

La presentación fue radicada en los tribunales federales de Comodoro Py y quedó registrada en el expediente CFP 985/2026. Allí, la titular del Senado acusó al legislador libertario por los delitos de calumnias e injurias, además de atentado contra el orden público y amenaza de rebelión, luego de que Petri asegurara que Villarruel habría jugado a favor de la oposición y que “apostó por el fracaso del Gobierno”.

El conflicto se desató tras el discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo. Durante la transmisión oficial, las cámaras mostraron en contadas ocasiones a la vicepresidenta y en uno de esos momentos el mandatario deslizó que sectores de la oposición -y también “propios”- se “relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia”, una frase que fue interpretada como una alusión a Villarruel.

Aunque inicialmente la vicepresidenta intentó restarle importancia al episodio, finalmente decidió avanzar judicialmente. Días atrás, al ser consultada por periodistas durante su visita a Expoagro, había buscado bajar el tono de la disputa: “Este tipo de novelas le permiten al periodismo seguir hablando de algo que no tiene importancia”, afirmó entonces.

La denuncia no alcanza solo a Petri. Villarruel también incluyó en la presentación a los periodistas Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, del canal A24, por haber replicado y comentado las acusaciones del exministro en un programa televisivo.

En una entrevista en TN, Petri había cuestionado con dureza el rol de la vicepresidenta dentro del Gobierno. Según sostuvo, Villarruel “ha estado fuera de lugar dos años” y sugirió que habilitar el funcionamiento del Senado para tratar iniciativas impulsadas por la oposición implicó una maniobra política contra la Casa Rosada.

“Si te ofrecés a la oposición para abrir el Congreso y debatir leyes que hieren el programa económico del Gobierno, ¿en qué te convertís?”, planteó el diputado mendocino, que también deslizó que la vicepresidenta habría buscado posicionarse políticamente ante un eventual fracaso de la gestión libertaria.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y provocaron una respuesta directa de Villarruel a través de su cuenta en X. Allí la vicepresidenta cuestionó la gestión de Petri al frente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y lo responsabilizó por la crisis financiera del organismo.

“Es preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA”, escribió. Según sostuvo, esa situación dejó “a cientos de miles de militares y sus familias sin atención médica en los confines del país”.

En otros mensajes, Villarruel también ironizó sobre la figura del exministro. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei”, afirmó, en una de las publicaciones que intensificaron el cruce político.

La vicepresidenta también rechazó las versiones sobre una eventual renuncia y dejó en claro que planea completar su mandato. “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10 de diciembre de 2027, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo”, respondió ante consultas de usuarios en redes sociales.

Horas después, Petri replicó uno de esos mensajes y redobló la confrontación. “A vos te conozco por golpista”, escribió el diputado, una frase que terminó por precipitar la presentación judicial.

La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, que ahora deberá analizar el contenido de la denuncia y determinar si corresponde avanzar con la investigación.

Con el expediente ya en manos de la Justicia, el enfrentamiento entre dos figuras clave del espacio libertario suma así un nuevo escenario de disputa y profundiza las tensiones internas dentro del oficialismo.

CRM