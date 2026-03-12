Día mundial del glaucoma: ¿por qué se celebra el 12 de marzo?

El Día Mundial del Glaucoma se celebra cada 12 de marzo con el objetivo de promover la prevención y el diagnóstico temprano de esta enfermedad que afecta al nervio óptico y puede derivar en daño visual permanente. El glaucoma es una de las principales causas de ceguera en el mundo, especialmente en personas mayores de 40 años.

El Glaucoma suele avanzar de manera silenciosa, sin síntomas evidentes en sus primeras etapas. Por esta razón, muchas personas no saben que lo padecen hasta que la enfermedad ya ha provocado daños importantes en el campo visual. Los especialistas destacan que los controles oftalmológicos periódicos son fundamentales para detectarlo a tiempo.

Entre los factores de riesgo más frecuentes se encuentran la edad, los antecedentes familiares, la presión intraocular elevada y ciertas enfermedades como la diabetes. Aunque el daño visual que provoca el glaucoma no puede revertirse, existen tratamientos que permiten frenar su avance si se detecta en forma temprana.

La jornada forma parte de las campañas impulsadas a nivel internacional por organizaciones médicas y científicas que trabajan para mejorar la información sobre salud visual y promover el acceso a controles oftalmológicos.

El Día Mundial del Glaucoma busca recordar que el cuidado de la visión comienza con la prevención. Realizar chequeos regulares y prestar atención a la salud ocular son medidas clave para evitar que una enfermedad silenciosa termine afectando la calidad de vida.

NB