Jorge Macri anunció un programa de créditos hipotecarios para la primera vivienda de la clase media en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció en una conferencia de prensa créditos hipotecarios para la primera vivienda de la clase media con una tasa de interés subvencionada por la Ciudad de Buenos Aires y expresó que “tener la casa propia, ese sueño que se fue postergando, va a dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad”.

“Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó y, además, generó una profunda injusticia. Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”, sostuvo Macri.

La conferencia se llevó a cabo en la sede del gobierno porteño, Uspallata 3160, en el barrio de Parque Patricios y estuvieron presentes el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo; y la legisladora Rocío Figueroa.

Según explicó el jefe de Gobierno, estos créditos ponen el foco en los sectores que necesitan financiamiento más accesible y de largo plazo, con cuotas similares o por debajo de las de un alquiler: “Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. Así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta Ciudad. Que no pide privilegios, que cumple las reglas, paga sus impuestos y nunca deja de empujar para salir adelante. Hoy le quiero decir a esa clase media que el esfuerzo y el trabajo vuelven a tener recompensa”.

A partir de ahora los fondos del Instituto de Vivienda que eran destinados a los barrios de emergencia van a dirigirse exclusivamente a financiar los créditos y se detalló que, mientras hoy en el mercado la tasa está alrededor del 9,5%, en la Ciudad será 7,5% + UVAs, lo que quiere decir que el Gobierno porteño subvenciona 2 puntos.

“Al mismo tiempo, vamos a concesionar nuestros medios públicos de comunicación y redirigir esos recursos con el mismo objetivo”, agregó Macri.

A su vez, sumó que otra fuente de financiamiento serán los dividendos del Banco Ciudad, que, por la buena administración, hoy se reinvierten para fortalecer los créditos.

Las autoridades destacaron que el crédito permite financiar hasta el 75% del valor de venta de la vivienda y hasta un monto máximo de $100 millones y está destinado a unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos: el valor del metro cuadrado no debe superar los US$2.800.

La cuota de entrada al crédito no va a superar el 25% de los ingresos del hogar, para que sea una oportunidad de progreso y no una carga insostenible.

Como ejemplo, por cada $10 millones solicitados a un plazo de 20 años, la cuota inicial será de $80.600, requiriendo ingresos familiares mensuales desde los $322.000. Aquellos que busquen alcanzar el monto máximo de $100 millones, deberán acreditar ingresos desde $3.222.000, con una cuota inicial de $806.600.

Con esta medida, la gestión de Jorge Macri pone el foco en que el esfuerzo de la administración pública se convierta en la llave para que miles de familias de clase media alcancen, finalmente, su primera vivienda.

También cambia la forma de calificar: ahora los solicitantes pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia. La línea está abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

El Banco Ciudad sigue consolidándose como el referente hipotecario del país, afirmó Laje, y agregó: “Nuestro objetivo junto al Gobierno de la Ciudad es colaborar con los numerosos proyectos de desarrollo familiar y personal en materia de acceso a la primera vivienda propia en la Ciudad, ofreciendo herramientas de financiamiento competitivas”.

A esta nueva línea se suman las opciones vigentes para la zona sur y el microcentro (con tasas del 8,5%) y para el resto de la Ciudad (al 9,5%), además de financiamiento directo para desarrolladores y compras desde el pozo.

“Queremos que muchos de los que hoy alquilan, tengan el orgullo de decir en algún momento: esto es mío, esta es mi casa. Y que cada porteño vuelva a sentir que su esfuerzo de todos los días vuelve a valer la pena y sirve para salir adelante y progresar”, cerró el Jefe de Gobierno.

Con información de NA.