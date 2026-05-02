Hablar de violencia digital es el primer paso para frenarla

Ya existe una generación entera que lo vivió en el colegio: perfiles de redes sociales o de páginas que resguardan el anonimato y son utilizadas para contar un secreto íntimo, una mentira para avergonzarnos o simplemente un insulto sobre cómo nos vemos o nos vestimos. El hate virtual se supera para romper los límites de lo que se puede decir y, aunque tengamos más conocimiento sobre cómo actuar, el daño sigue siendo el mismo. Esto es porque, principalmente, todo lo que pasa en las redes tiene consecuencias reales.

La violencia digital no es algo que se queda detrás de la pantalla y se diferencia del bullying tradicional porque se extiende más allá del horario de clases o de encuentros. Incluso, una publicación que nos molesta o una foto que no queríamos que se conozca difícilmente pueda ser borrada totalmente, lo que hace que el ciberbullying sea posible a cualquier hora y que su daño se prolongue por más tiempo. Esto ya es una realidad en todos nuestros conocidos: según el informe Kids Online Argentina (UNICEF, 2025), uno de cada tres adolescentes confirmó haber recibido mensajes hirientes por Internet.

Para más, muchas veces estamos solos ante el ciberbullying: 19% de las y los jóvenes consultados a través de la plataforma U-report (2025) dijeron no haber recibido apoyo de nadie ante una situación de violencia digital. Es en este contexto en el que empezaron a verse respuestas por parte de la Justicia, y en varias provincias se determinó que el acoso virtual producía daños reales sobre las víctimas y comenzaron a generar jurisprudencia legal para prevenir futuros casos.

Pero el ciberbullying no ocurre como hecho individual. Para comprender los roles que existen dentro de los grupos que permiten la violencia, UNICEF creó la “Guía de sensibilización sobre convivencia digital” (2020) en donde enumeró que existe un acosador (que genera el mensaje violento), ayudantes (que cooperan con la violencia) y los reforzadores (que extienden el alcance del mensaje). Es por eso que cada like a una publicación agresiva es parte de la red de violencia y es importante no mirar hacia otro lado. Ante eso, algunas recomendaciones para ayudar a ponerle fin a la violencia digital son:

Cortar con la cadena de difusión. No responder a la violencia con más agresión. Bloquear y denunciar cada acción violenta. Si fuiste la víctima, guardar todas las pruebas. Si le pasó a alguien conocido, acompañar siempre. Que sepa que no está solo. Pedir ayuda a un adulto de confianza y contactarse con organismos especializados. Tener en cuenta que la línea telefónica 102 brinda asesoramiento a nivel nacional, mientras que el Ministerio Público Tutelar y el Ministerio Público Fiscal reciben denuncias en situaciones de vulneración de derechos

Hasta hace poco no se sabía qué alcance podía tener el ciberbullying. Ahora todas y todos sabemos que no queda solamente en el plano virtual, porque lo vivimos y conocemos a alguien que la sufrió. Es por eso que hay que hablar de violencia digital: es el primer paso para frenarla.