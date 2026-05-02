Día Internacional contra el Acoso Escolar: ¿por qué se conmemora el 2 de mayo?

El Día Internacional contra el bullying o acoso escolar se conmemora cada 2 de mayo con el objetivo de visibilizar una forma de violencia que atraviesa a los sistemas educativos de todo el mundo. Lejos de tratarse de hechos aislados, el bullying configura dinámicas sostenidas de hostigamiento —físico, verbal o simbólico— que impactan de manera directa en la salud mental, el rendimiento académico y la trayectoria escolar de niños, niñas y adolescentes.

El problema, además, se complejiza con la expansión de entornos digitales. El ciberacoso amplifica la exposición y la persistencia de las agresiones, muchas veces fuera del alcance inmediato de docentes y familias. Esta dimensión virtual, que se suma a la presencial, obliga a repensar las estrategias de intervención y los marcos normativos vigentes.

En Argentina, distintas investigaciones y relevamientos advierten sobre la extensión del fenómeno, aunque con dificultades para sistematizar datos actualizados a nivel nacional. Especialistas en educación y salud coinciden en que el bullying no puede abordarse únicamente como un conflicto entre pares, sino como una problemática estructural que requiere dispositivos institucionales, formación docente específica y políticas públicas sostenidas.

Las consecuencias del acoso escolar pueden ser profundas y duraderas: desde el aislamiento social hasta cuadros de ansiedad, depresión e incluso abandono escolar. En los casos más extremos, derivan en situaciones de violencia autoinfligida. Por eso, los organismos internacionales insisten en la necesidad de promover entornos escolares seguros, inclusivos y con protocolos claros de actuación.

La efeméride funciona, en ese marco, como una instancia para renovar el compromiso colectivo frente a una problemática que no es nueva, pero que sigue encontrando respuestas fragmentarias. La prevención del bullying, coinciden los especialistas, requiere una articulación sostenida entre escuela, familias y Estado, con foco en la construcción de vínculos respetuosos y en la detección temprana de situaciones de riesgo.