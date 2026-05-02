El descenso demográfico de los afroargentinos

En este episodio recorremos el descenso absoluto y relativo de la presencia africanos y afro descendientes en el siglo XIX y, junto a Michael Goebel y Hernán Otero, recorremos las formas en las que se pensó el registro de esa población y las transformaciones de su volumen.

Entrevistados: Michael Goebel y Hernán Otero

Conducción: Magdalena Candioti

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.