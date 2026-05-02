eldiario.es
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Historiar
Podcast

El descenso demográfico de los afroargentinos

  • ¿Por qué no hay negros en la Argentina?, nos preguntan desde el exterior y nos preguntamos en el país, sin mayor certeza sobre las respuestas.

  • — Episodios anteriores

Historiar

0

En este episodio recorremos el descenso absoluto y relativo de la presencia africanos y afro descendientes en el siglo XIX y, junto a Michael Goebel y Hernán Otero, recorremos las formas en las que se pensó el registro de esa población y las transformaciones de su volumen.

Entrevistados: Michael Goebel y Hernán Otero

Conducción: Magdalena Candioti

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats