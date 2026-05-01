Trump comunica al Congreso que la guerra con Irán “ha terminado” para sortear la autorización del Capitolio

El estrecho de Ormuz sigue bloqueado, las negociaciones están estancadas y EE.UU. tiene 15.000 soldados y tres portaaviones en la región. Pero, según la Casa Blanca, la guerra que comenzó el 28 de febrero “ha terminado”, de acuerdo con la comunicación formal del presidente Donald Trump, enviada al Congreso para sortear la petición de autorización al Capitolio para proseguir con las hostilidades.

La carta de Trump sortea el plazo legal del 1 de mayo para obtener la aprobación de los miembros del Congreso para continuar la guerra con Irán. Ese plazo ya estaba destinado a expirar sin que los congresistas republicanos hicieran nada, toda vez que están sometidos al estricto control del presidente de Estados Unidos.

La carta pone de relieve la jurídicamente cuestionable afirmación del poder presidencial que subyace en la guerra de Trump, que este inició sin la aprobación del Congreso hace dos meses.

Sin embargo, al mismo tiempo, dice en la carta que la guerra puede estar lejos de haber concluido.

“A pesar del éxito de las operaciones de Estados Unidos contra el régimen iraní y de los continuos esfuerzos por garantizar una paz duradera, la amenaza que Irán representa para Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo significativa”, afirma el presidente de EE.UU.

“No se ha producido ningún intercambio de disparos entre las Fuerzas de los Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026”, escribe el presidente en cartas prácticamente idénticas dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al senador republicano Chuck Grassley, presidente pro tempore del Senado: “Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han concluido”.

La Constitución otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra. El asunto clave es la resolución sobre los poderes de guerra de 1973, una ley posterior a la guerra de Vietnam destinada a limitar la autoridad presidencial y garantizar que las intervenciones militares prolongadas cuenten con la aprobación del Congreso.

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando las fuerzas estadounidenses, junto con Israel, lanzaron ataques a gran escala contra objetivos iraníes, desencadenando un enfrentamiento regional. Desde entonces, Irán ha respondido, los mercados energéticos mundiales se han visto perturbados y el Congreso de EE.UU. se ha mostrado reacio a ejercer su función constitucional.

En virtud de la resolución sobre los poderes de guerra, el presidente puede iniciar una acción militar sin autorización previa, pero debe notificarlo al Congreso en un plazo de 48 horas y poner fin a las hostilidades en un plazo de 60 días, a menos que los legisladores aprueben una prórroga.

Ese plazo de 60 días, que comenzó a contar a partir de la notificación del presidente a los congresistas el 2 de marzo, ha expirado el viernes 1 de mayo.

Propuesta iraní rechazada por EE.UU.

Irán envió este viernes a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación de paz a través de Pakistán, según informó la agencia oficial iraní. Por el momento, se desconocen los detalles de la propuesta. La nueva oferta se produce mientras un alto mando militar iraní advierte de que cualquier nuevo ataque estadounidense provocará “una represalia sostenida, de gran alcance y dolorosa”.

Trump, por su parte, ha vuelto a decir este viernes que EE.UU. “ya ha ganado” la guerra y afirmó que “no” estaba “satisfecho” con la nueva propuesta. Además, ha dicho que quiere “ganar por un margen mayor” y asegurarse de que Irán nunca pueda conseguir un arma nuclear.

Teherán ya había presentado una propuesta la semana pasada a Washington, también a través de Pakistán. En ese momento, se ofreció una negociación en varias fases, con la primera de ellas centrada en el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz por ambas partes y dejar la cuestión del programa nuclear iraní para más tarde.

Las conversaciones directas entre las dos partes se encuentran encalladas ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras EE.UU. mantenga el cerco naval a sus puertos y buques, una medida con la que busca bloquear la economía iraní.

Irán, por su parte, mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, la estratégica ruta por la que transitaba el 20% del petróleo mundial, lo que ha disparado el precio del crudo.

Las dos partes mantuvieron un encuentro en Islamabad el 11 y 12 de abril con una delegación iraní liderada por el presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, y la estadounidense por el vicepresidente JD Vance. En ese encuentro, sin embargo, no lograron un acuerdo para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 20 de febrero y que se encuentra detenida desde el alto el fuego del 8 de abril.