Israel confirma que todos los activistas detenidos, menos dos, están ya en Grecia

Los alrededor de 175 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran ya en territorio griego, confirmó el Ministerio de Exteriores israelí, que anunció que dos de ellos –un brasileño y un palestino– serán llevados a Israel para ser “interrogados”. En un mensaje en sus redes sociales, Exteriores informó este viernes de su decisión de transferir a territorio israelí a Saif Abu Keshek, de nacionalidad española, como “sospechoso de pertenecer a una organización terrorista” y al brasileño Thiago Ávila como “sospechoso de actividades ilegales”, sin concretar los cargos.

El Gobierno de España condenó “la retención y posible traslado” a Israel de Abukeshek y ha exigido su inmediata liberación, según informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. El ministro José Manuel Albares “está en contacto permanente con sus homólogos de Israel y Grecia para recabar información y exigir que se respeten la legalidad internacional y los derechos” del detenido. “Los contactos se desarrollan también a nivel técnico y diplomático entre los ministerios y las embajadas de los distintos países”, detalló Exteriores. Las mismas fuentes explican que las embajadas y consulados de España en Grecia e Israel están movilizados para prestar protección consular a Abukeshek tan pronto como llegue a territorio israelí.

“Todos los activistas de la Flotilla se encuentran ahora en Grecia, excepto Saif Abu Keshek y Thiago Ávila”, dijeron fuentes de Exteriores de Israel sobre las alrededor de 175 personas detenidas el jueves por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia Gaza en misión humanitaria. Ávila, que ha participado en otras flotillas a Gaza, estuvo en abril retenido en el aeropuerto de Buenos Aires tras denegar su ingreso a Argentina -aliado de Israel-, donde se disponía a anunciar la delegación local de la Flotilla Global Sumud. El brasileño es uno de los coordinadores de la Flotilla Global Sumud a Gaza y participó recientemente en el Convoy Nuestra América a Cuba.

Abu Keshek también es coordinador de la Flotilla y en una entrevista con el medio Middle East Eye en septiembre de 2025 defendió la estrategia de la no violencia en vista de informaciones de que Israel planeaba declarar terroristas a sus activistas. Coincidiendo con la última Flotilla Global Sumud que intentó sin éxito llegar a Gaza, Exteriores israelí publicó ese mes un mensaje en el que calificaba a Abu Keshek de “operativo de Hamás” y afirmaba que poseía una empresa en España que era propietaria de barcos que participaban en la misión.

La cónsul de España en Atenas se desplazó a Creta para esperar la llegada de la treintena de integrantes españoles que integraban la tripulación de la flotilla. Según han confirmado a EFE fuentes de Exteriores, serán trasladados al aeropuerto de Heraklion, donde ya se encuentra la cónsul.

El Ejército israelí interceptó este jueves de madrugada 22 de las 58 naves de la Flotilla a unos 100 kilómetros al oeste de la isla griega de Creta, en aguas internacionales, y transbordó a los activistas a un barco israelí. Este viernes, 33 de los barcos que participan en ella están navegando junto a la costa sur de Creta en dirección hacia la Franja de Gaza, según el localizador de barcos de la organización, pero se desconoce por ahora su destino.

El Ministerio de Exteriores griego confirmó que estaba en coordinación con las autoridades israelíes para el desembarque seguro de los activistas en Grecia. Una delegación del Ministerio griego se dirigió anoche al punto de llegada de los activistas, que no ha sido revelado, para coordinar las acciones y cooperar con las autoridades consulares extranjeras.

Tres heridos graves

Los activistas desembarcaron en la mañana de este viernes en el extremo oriental de Creta después de que 22 de las 58 naves que integraban la Flotilla fueran abordadas por las fuerzas israelíes en aguas internacionales.

Los activistas humanitarios tuvieron que bajar de los autobuses en los que viajaban y recorrieron a pie, algunos de ellos descalzos, bajo escolta policial los últimos cinco kilómetros hasta el aeropuerto mientras entonaban lemas de “Palestina libre”, según muestran las imágenes del portal informativo cretense NeaKriti.

En la entrada del aeropuerto, un grupo de lugareños los recibió con banderas de Palestina y una pancarta con el mensaje “Ninguna participación en el genocidio de los palestinos”, en referencia a las buenas relaciones del Gobierno conservador griego con Israel.