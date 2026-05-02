Trump ordena retirar 5.000 soldados de Alemania y redobla la tensión con Europa y la OTAN tras las críticas por su guerra en Irán

5.000 soldados menos en Alemania. Es la orden que dio el presidente de EE.UU., Donald Trump, y que este viernes por la tarde anuncio el portavoz del Departamento de Guerra, Sean Pernell.

Parnell declaró que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó la retirada, en respuesta a “las necesidades y las condiciones sobre el terreno”.

“El secretario de Defensa ordenó la retirada de aproximadamente 5.000 soldados de Alemania”, afirmó Parnell: “Prevemos que la retirada se complete en los próximos seis a 12 meses”.

“Los instamos a adoptar un enfoque práctico y pragmático para construir una OTAN liderada por Europa; no siguieron ese consejo, y este es el resultado”, contaron fuentes del Departamento de Guerra a Newsnation, una cadena afín a la Casa Blanca, que aseguró que los aproximadamente 5.000 efectivos serán reasignados desde Alemania a otros destinos, probablemente al territorio estadounidense o a la región del Indo-Pacífico.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, respondió este sábado que si bien la retirada parcial de soldados estadounidenses de Alemania era “previsible”, su presencia en Europa, y especialmente en Alemania, “es de nuestro interés y del de Estados Unidos”.

La decisión del Pentágono dejó claro que Europa “debe asumir más responsabilidad para velar por su propia seguridad”, señaló Pistorius en un comunicado.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó hace unos días que EE.UU. estaba siendo “humillado” por la guerra en Irán, lo que en la Administración Trump cayó muy mal por “ser comentarios inapropiados e inútiles”.

La medida también se produce en un momento en que el presidente Trump se siente frustrado por la falta de apoyo de Alemania y otros aliados europeos a su guerra en Irán.

Amenazas y ataques a España e Italia

Trump siguió este viernes con sus ataques y amenazas contra España. “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”, acusó en falso Trump a los gobiernos de España e Italia: “Cualquiera que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear no es muy inteligente, y sería terrible en el futuro que se les permitiera tener un arma nuclear sin que eso supusiera un problema”.

“Si lo hubieran dicho amablemente, o si hubieran dicho: 'Ayudaremos'”, afirmó Trump: “Y los ayudamos con Ucrania. Nos separa un océano. Es cosa suya. Es la puerta de su casa. Nosotros los ayudamos. Y cuando los necesitamos, no estaban ahí. Tenemos que recordar eso. Y por eso tenemos un gran problema, porque no necesitábamos ninguna ayuda con Irán. Teníamos a Irán controlado desde el primer día. Y ellos, en todos los casos, dijeron: 'No queremos involucrarnos'. Y, ya sabes, lo sorprendente es que ellos utilizan el estrecho. Nosotros no lo utilizamos. No lo necesitamos. Tenemos mucho petróleo, y ellos lo utilizan. Y uno habría pensado que dirían: 'Nos encantaría ayudaros', pero no lo hicieron”.