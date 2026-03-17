Kicillof lanzó su think tank y difundió un documento que refuta “las 10 mentiras” de Javier Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este martes el lanzamiento de su think tank, el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), y presentó un documento en el que cuestionó “las 10 mentiras” que, según sostuvo, difunde el gobierno nacional de Javier Milei sobre la situación económica del país.

El acto forma parte de la estrategia política del mandatario provincial para proyectarse a nivel nacional y eventualmente competir por la Presidencia. El nuevo espacio funcionará como un laboratorio de ideas vinculado al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el objetivo de investigar, producir propuestas y formar cuadros políticos alineados con su espacio.

“Así como el kirchnerismo tiene el Instituto Patria y el PRO la Fundación Pensar, nosotros lanzamos este centro para estudiar, debatir y construir alternativas”, señalaron desde el entorno del gobernador.

Durante la presentación, Kicillof cuestionó la narrativa económica del oficialismo nacional. En primer lugar, rechazó la idea de que la economía esté creciendo y sostuvo que, en realidad, se observa “una pequeña recuperación en algunos indicadores, pero dentro de un cuadro general de estancamiento desde que asumió Milei”.

Según el mandatario, los datos desagregados muestran una fuerte heterogeneidad en la actividad económica. “Hay sectores que se están destruyendo y que apenas son compensados por otros. El tejido productivo, que genera empleo de calidad, está siendo afectado por las políticas económicas del Gobierno”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el consumo, la construcción y la industria atraviesan una situación crítica, mientras que los sectores que muestran algún crecimiento “son pocos, no tienen encadenamientos productivos y generan poco empleo”.

Kicillof también cuestionó el impacto del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Desde la administración bonaerense sostuvieron que la inversión extranjera directa se encuentra en terreno negativo por primera vez en más de dos décadas.

“Es difícil que haya un proceso de inversión cuando las máquinas existentes están prácticamente en desuso. El modelo de Milei es una calamidad”, sostuvo el gobernador.

En esa línea, rechazó la afirmación del Gobierno nacional de que el empleo está creciendo. Según explicó, lo que se observa es un cambio en la estructura del mercado laboral, marcado por la pérdida de puestos formales. “Hay una destrucción sistemática del empleo formal, el que tiene mayor cobertura de derechos”, aseguró.

Otro de los ejes de crítica fue la situación social. Kicillof ironizó sobre la afirmación del Presidente de que millones de argentinos salieron de la pobreza y cuestionó la metodología utilizada para medir los ingresos.

“Los salarios privados cayeron un 4%, los públicos un 36% y las jubilaciones un 18%. No hay manera de que haya menos pobres”, afirmó.

La inflación

El gobernador también cuestionó el manejo de la inflación. Señaló que existen fuertes aumentos acumulados en tarifas, transporte y alquileres, y sostuvo que el costo de vida creció por encima de los ingresos.

“Milei decía que la inflación era un fenómeno puramente monetario y que con reducir la emisión iba a caer a cero. Lo que vemos es el incumplimiento de todos los pronósticos”, remarcó.

En ese contexto, recordó la salida del titular del INDEC, Marco Lavagna, y la decisión del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, de postergar la implementación de una nueva medición del índice de precios al consumidor.

Entre los otros puntos señalados por el documento del CEDAF figuran la evolución de los salarios, el resultado fiscal, el nivel de endeudamiento y la política tributaria.

Respecto del superávit fiscal que exhibe el Gobierno, Kicillof sostuvo que se trata de un resultado “distorsionado” por el recorte de gastos y la apropiación de recursos que corresponden a las provincias. “Es un superávit trucho si se esconden los gastos debajo de la alfombra”, afirmó.

En ese marco, celebró además la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para discutir la deuda que, según la provincia de Buenos Aires, mantiene la Nación con el distrito.

El gobernador también cuestionó el aumento del endeudamiento externo y advirtió sobre las dificultades para afrontar los vencimientos previstos para el próximo año. “La deuda creció en más de 36 mil millones de dólares y el año que viene vencen cerca de 47 mil millones. No sabemos cómo se van a pagar”, alertó.

Por último, rechazó el argumento del oficialismo de que se redujeron los impuestos y criticó el eslogan libertario de que “el ajuste lo pagó la casta”.

“La realidad es que el ajuste lo pagaron los jubilados, los trabajadores, los científicos, los docentes y los médicos. Mientras tanto, la casta sigue viajando en avión presidencial muy tranquila”, ironizó el mandatario.

CRM