Día Mundial del Síndrome de Edwards: ¿por qué se conmemora el 18 de marzo?

El Día Mundial del Síndrome de Edwards se recuerda cada 18 de marzo con el objetivo de generar conciencia sobre esta enfermedad genética poco frecuente, también conocida como Síndrome de Edwards o Trisomía 18. La fecha busca difundir información sobre la condición, promover el acompañamiento a las familias y fomentar la investigación médica.

El síndrome de Edwards se produce cuando existe una copia adicional del cromosoma 18, lo que altera el desarrollo normal del organismo. Esta alteración genética puede provocar diversas complicaciones médicas, entre ellas malformaciones cardíacas, dificultades en el crecimiento y problemas en distintos órganos del cuerpo.

Se trata de una condición considerada poco frecuente. Muchos casos se detectan durante el embarazo a través de estudios prenatales, mientras que otros se diagnostican al momento del nacimiento o en los primeros días de vida. Debido a las complejidades médicas que implica, los niños que nacen con esta trisomía requieren seguimiento especializado y atención médica permanente.

El Día Mundial del Síndrome de Edwards también busca destacar la importancia del apoyo a las familias que atraviesan este diagnóstico. Organizaciones y grupos de acompañamiento trabajan para brindar información, contención y espacios de intercambio entre padres y profesionales de la salud.

Más allá de la dimensión médica, la jornada invita a promover una mirada basada en la empatía, la inclusión y el respeto por la diversidad. La difusión de información y el acompañamiento social son herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con trisomía 18 y de sus familias.

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