“Dante presidente”: comienza la campaña por la candidatura del pastor influencer

“¿Afiches? Afiches no, que ensucian la ciudad”, se quejó, entre risas, Dante Gebel, desde su casa en California. El sindicalista peronista Juan Pablo Brey, su armador político y el principal impulsor de su candidatura, le acaba de avisar que empezaron a poner afiches que dicen “Dante presidente”. El pastor influencer nunca dice que no. Tampoco dice que sí: deja hacer, tanto a Brey y los peronistas huérfanos que buscan en Gebel una salida a la espiral internista, como a Eugenio Casielles y los libertarios heridos del primer mileísmo. Está a la espera –de encuestas, de armados territoriales consolidados, de timing político–, pero no importa: para sus armadores, la campaña ya comenzó.

Durante el mes de diciembre y enero, Casielles y Brey se abocaron a instalar su candidatura. Brey lo conoce de toda la vida –su padrino es Daniel Darling, el CEO de la River Church, la mega iglesia con espacio para 4800 personas donde Gebel oficia sus servicios hace 11 años– y fue quien empezó con la idea de candidatearlo a presidente. No fue el primero, sin embargo: con 3,2 millones de suscriptores en Youtube, el pastor evangélico fue seducido por varios espacios, incluida La Libertad Avanza de Javier Milei hace un par de años.

Gebel siempre dijo que no. Nació en San Martín, pero hace 15 años que no vive en Argentina, aunque en su entorno aseguran que tiene un departamento que alquila en Capital. Suele ir durante el año cuando hace parada en la Argentina, por lo general durante su gira por el show “Presidante” –un espectáculo de humor y reflexiones sobre la vida, no religioso, en el que fantasea con cómo sería ser presidente por un día– con el que recorrió el país el último año. Sabe que, si tuviera que instalarse en la Argentina, lo más probable es que su familia no lo acompañará.

La presidencia de Milei, sin embargo, cambió el escenario. “¿Cuál es el problema de que no viva en Argentina si hoy tenemos que habla con el perro muerto? A la gente no le importa”, repiten los armadores del incipiente gebelismo cada vez que algún dirigente o sindicalista les preguntan qué hacen con Gebel. El argumento, que sostiene Brey junto a varios sindicalistas de Fuerza Argentina que participan del operativo clamor “Gebel 2027” –Aeronavegantes (como Brey), metrodelegados, empleados textiles, entre otros–, es que la oposición a Milei está atomizada y desarticulada, encerrada en las internas del PJ, y que hay que buscar afuera un candidato que pueda ganarle las elecciones.

Operativo clamor

El pastor aún no se decidió a confirmar su lanzamiento. Está a la espera de que se acerque el año electoral y en su entorno anticipan que el anuncio, si llega, será a mitad de año. No tiene una postura definida ni mucho menos un plan de gobierno. Sus voceros se apresuran en hablar de “una Argentina industrial basada en el trabajo” en una suerte de paráfrasis de la doctrina justicialista sin los vicios del justicialismo. Es decir, sin decir que es peronista.

No hay precisiones ni programa. Solo un chispazo de ideas basadas en su show, en el que habla de implementar medidas sobre el hogar, la vejez, el tiempo y “las cosas”. “No importa el programa. Eso lo resolvés con equipos técnicos. Un presidente tiene que saber hablar, nada más”, argumenta un dirigente de su espacio. Ese es el plan: contratar, a partir de febrero, un conjunto de perfiles técnicos con los que comenzar a diseñar un programa económico, político y social que permita dar un basamento programático y electoral a la fantasía de la candidatura presidencial de Gebel.

No se buscará ahondar en temas religiosos. Muchos de sus armadores políticos no son evangélicos, sino católicos, y advierten que el objetivo es escaparle a la agenda evangélica. El propio Gebel es un pastor que no le gusta que lo llamen pastor, sino que prefiere que le digan comunicador y se queja a menudo de “los religiosos que le dan urticaria” en muchas de sus charlas (e incluso en la iglesia durante sus sermones). Mantiene una relación tirante con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que está más alineada con Milei (quien mantiene un fuerte vínculo con el evangelismo local).

La postura de Gebel sobre el matrimonio igualitario y el aborto, sin embargo, será motivo de conflicto. “Le dijimos a Juan que queremos tener un programa respecto al feminismo y los recursos naturales”, advirtió un sindicalista que participó del lanzamiento de “Consolidación Argentina”, el espacio que nuclea a los empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos que participan del operativo clamor gebelista.

El armado todavía está en construcción, pero el objetivo es terminar de ponerlo en marcha en febrero, luego del debate de la reforma laboral (que tiene a toda la pata sindical gebelista en plan de lucha). Se organizará una nueva reunión del grupo “Consolidación argentina” y, hasta entonces, Brey y Casielles recorren el país reuniéndose con gobernadores, intendentes y legisladores locales para trabajar en un esquema territorial que permita impulsar la candidatura de Gebel en todo el país.

Ya visitaron Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe y Misiones, y de todas las provincias se volvieron con un compromiso territorial de colaborar con la candidatura de Gebel. El último jueves se organizó un gran asado en Mar del Plata, en el que participaron también empresarios que vienen colaborando con aviones publicitarios que recorren la costa con el nombre de Gebel. Las pintadas en la ruta 2, mientras tanto, juegan a cuenta del aparato sindical y la colaboración de algunos referentes bonaerenses.

El objetivo es continuar armando y armando hasta que Gebel tome una decisión, que dependerá, en gran medida, del nivel de apoyo que sus laderos le puedan conseguir en la Argentina. El operativo está en marcha y no son pocos los dirigentes peronistas que miran con curiosidad el fenómeno. Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y toda la plana mayor del panperonismo hacen averiguaciones, aunque advierten que, por ahora, Gebel no representa una amenaza. En eso sí coinciden los tres socios principales del peronismo.

MCM/MG