El Gobierno le respondió a Cristina: “Habla de catástrofe social y económica en la Argentina como excusa de su condena”

El Gobierno de Javier Milei utilizó este martes su cuenta de la “Oficina de Respuesta Oficial” en redes sociales para responder a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras su declaración indagatoria en Comodoro Py en el marco de la causa Cuadernos y después de un texto en el que la exmandataria aseguró que cuando el Poder Ejecutivo “no le da pan y trabajo al Pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo” y describió la actualidad de la gestión libertaria como una “catástrofe económica y social” con “fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad”.

En su respuesta, el Gobierno acusa a Cristina Fernández de Kirchner de intentar “describir una supuesta 'catástrofe social y económica' en la Argentina como excusa de su condena y prisión domiciliaria”. “Nada de esto es casualidad. Es parte de una ofensiva política y mediática coordinada contra un Gobierno que por primera vez está haciendo lo que el kirchnerismo nunca quiso hacer: ordenar la economía argentina y terminar con décadas de despilfarros”.

Y en el texto, desanda el camino de los planteos de la expresidenta para responder “una por una sus afirmaciones”:

“ Habla de 'fábricas cerradas o tomadas '. Durante años el kirchnerismo naturalizó bloqueos sindicales, tomas de empresas y extorsiones a la producción, dejando a empresas y trabajadores rehenes de organizaciones que paralizaban fábricas y destruían empleo. Ese esquema terminó. Este Gobierno recuperó el orden público, devolvió protagonismo y respeto a las Fuerzas Federales de Seguridad y garantizó el cumplimiento de la ley, algo que durante años fue sistemáticamente abandonado. Gracias a eso hoy las empresas vuelven a producir sin bloqueos ni tomas ilegales, condiciones básicas para que haya inversión, producción y empleo.

'. Durante años el kirchnerismo naturalizó bloqueos sindicales, tomas de empresas y extorsiones a la producción, dejando a empresas y trabajadores rehenes de organizaciones que paralizaban fábricas y destruían empleo. Ese esquema terminó. Este Gobierno recuperó el orden público, devolvió protagonismo y respeto a las Fuerzas Federales de Seguridad y garantizó el cumplimiento de la ley, algo que durante años fue sistemáticamente abandonado. Gracias a eso hoy las empresas vuelven a producir sin bloqueos ni tomas ilegales, condiciones básicas para que haya inversión, producción y empleo. “ Habla, sin ningún tipo de vergüenza, de inflación superior al 2% . Conviene recordar que el kirchnerismo tomó un país donde la inflación corría al 4% anual y dejó, en su mandato como presidente, una inflación diez veces mayor; y luego en el Gobierno del que fue parte como vicepresidente, una espiral inflacionaria descontrolada hasta cien veces mayor, déficit fiscal crónico y un Estado quebrado financiado con emisión monetaria. Hoy la Argentina registra una inflación planchada y en una espiral descendente, acompañada por un superávit fiscal sólido, algo que el modelo kirchnerista destruyó en su primer mandato”.

. Conviene recordar que el kirchnerismo tomó un país donde la inflación corría al 4% anual y dejó, en su mandato como presidente, una inflación diez veces mayor; y luego en el Gobierno del que fue parte como vicepresidente, una espiral inflacionaria descontrolada hasta cien veces mayor, déficit fiscal crónico y un Estado quebrado financiado con emisión monetaria. Hoy la Argentina registra una inflación planchada y en una espiral descendente, acompañada por un superávit fiscal sólido, algo que el modelo kirchnerista destruyó en su primer mandato”. “ Habla de 'ajuste brutal' . El orden fiscal que hoy se está llevando adelante permitió reducir el gasto primario 8,8% en términos reales, eliminando gastos improductivos del Estado. Al mismo tiempo las jubilaciones crecieron 1,8% en términos reales y la AUH aumentó 11,3% real. Es la primera vez en la historia argentina que el ajuste no se hace a las apuradas y sacrificando a la clase media, sino que se hace con un plan riguroso sin abandono social y que recae, en su mayor parte, sobre las cuentas del Estado y no de la gente”.

. El orden fiscal que hoy se está llevando adelante permitió reducir el gasto primario 8,8% en términos reales, eliminando gastos improductivos del Estado. Al mismo tiempo las jubilaciones crecieron 1,8% en términos reales y la AUH aumentó 11,3% real. Es la primera vez en la historia argentina que el ajuste no se hace a las apuradas y sacrificando a la clase media, sino que se hace con un plan riguroso sin abandono social y que recae, en su mayor parte, sobre las cuentas del Estado y no de la gente”. “ Habla de salarios en caída . La verdadera caída del salario ocurrió durante todos los años de los gobiernos que formó parte, cuando se destruyó sistemáticamente el valor de la moneda y la inflación, mes a mes, iba erosionando el poder adquisitivo de los argentinos. El proceso actual apunta justamente a terminar con esa inflación estructural que licuó ingresos durante décadas”.

. La verdadera caída del salario ocurrió durante todos los años de los gobiernos que formó parte, cuando se destruyó sistemáticamente el valor de la moneda y la inflación, mes a mes, iba erosionando el poder adquisitivo de los argentinos. El proceso actual apunta justamente a terminar con esa inflación estructural que licuó ingresos durante décadas”. “Habla de crisis económica generalizada que espanta inversores. Curiosamente, es una idea similar a una noticia (falsa) que publicó recientemente Clarín. Cabe aclarar que tan solo la semana pasada, durante la Argentina Week en Nueva York, se anunciaron inversiones por US$ 16.150 millones en sectores estratégicos como energía, minería, tecnología y logística, una consecuencia directa de la titánica tarea de este Gobierno para que Argentina vuelva a ser un país confiable para invertir”.

De acuerdo al posteo del Gobierno, el oficialismo asegura que CFK “omite lo más importante de cualquier análisis de la actual situación económica: el punto de partida. Este Gobierno recibió una economía con inflación de tres dígitos, reservas negativas y casi una década y media sin crecimiento de la actividad ni del empleo registrado. Pretender revertir en dos años el desastre acumulado durante décadas es simplemente negar la realidad. Este Gobierno está reconstruyendo orden fiscal, estabilidad macroeconómica, respeto por la ley y condiciones para el crecimiento. Y por sobre todas las cosas, convirtiendo a la Argentina en el país más libre del mundo”.