Cuerda Mecánica inauguró su temporada 2026 con el Mes de la Memoria: la agenda completa

Cuerda Mecánica inició su temporada cultural 2026 con una propuesta articulada en torno a una idea central: concebir la cultura como un ámbito de memoria, reflexión y encuentro. En un año marcado por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, el espacio impulsa una serie de actividades que dialogan con esa fecha y refuerzan una línea de trabajo sostenida en el tiempo: vincular música, pensamiento, cine y artes visuales en una programación que busca interpelar el presente.

Bajo el eje Mes de la Memoria, la agenda incluye una muestra fotográfica histórica de la Fototeca ARGRA, un encuentro con intelectuales y periodistas y una proyección cinematográfica. En paralelo, el ciclo de conciertos y propuestas escénicas mantiene la diversidad que distingue al espacio, con iniciativas que recorren el jazz contemporáneo, el rock progresivo, la experimentación sonora y el teatro independiente.

Mes de la Memoria - 50 años del golpe de Estado de 1976

Del 16 de marzo al 4 de abril

50 años – Nunca Más

Inauguración 16 de marzo a las 19.30.

Una muestra de Fototeca ARGRA – Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Una selección de fotografías históricas que documentan la violencia del terrorismo de Estado, las luchas por la memoria y el largo proceso de construcción democrática en Argentina.

Horarios de visita

Lunes a jueves de 9 a 16.

Viernes de 9 a 23.

Sábados de 18 a 23.

21 de marzo – 19.30.

Charla a 50 años

Participan: Martín Kohan (escritor) y Marcelo Justo (Página/12)

Modera: Cristina Fangmann (Filosofía y Letras, UBA)

Una conversación para pensar el legado político, cultural y social del golpe de Estado de 1976 a medio siglo de distancia.

29 de marzo – 19.

Proyección de Infancia clandestina

Argentina, 2011 / 1h 52m

Dirección: Benjamín Ávila

La película reconstruye la historia de un niño que vive en la clandestinidad junto a sus padres militantes durante los años de la dictadura.

Programación completa del mes de marzo

Viernes 20 de marzo – 20.30.

Trigémino

La banda de rock progresivo celebra su nuevo álbum Corre hacia tu vida en un encuentro acústico, cercano e informal. Jorge Minissale, Juan “Pollo” Raffo, Fernando Samalea, Héctor “Cote” Conrado y Lalo Calello se multiplican entre guitarras, piano, percusión y voces para versionar el nuevo material y revisitar canciones anteriores.

Sábado 21 de marzo – 22.30

José Pérez Vargas Grupo

El octeto liderado por el guitarrista presenta composiciones originales y arreglos que expanden el jazz contemporáneo hacia territorios de funk y soul, con una fuerte impronta rítmica.

Sábado 28 de marzo – 20.30.

Sebastián Zanetto Trío

El pianista presenta nuevas composiciones que exploran la fusión entre ritmos sudamericanos y el lenguaje del jazz contemporáneo, en un repertorio instrumental que recorre distintos paisajes rítmicos y estéticos.