Un medio de Irán asegura que Milei “cruzó una línea roja” y que “responde a presiones externas”

El gobierno de Irán acusó al presidente, Javier Milei, de haber cruzado “una línea roja” porque declaró que la República Islámica es enemiga de la Argentina, según publicó el diario Teheran Times.

El periódico, al que medios locales identificaron como “cercano al régimen de Teherán”, cuestiona el alineamiento del presidente argentino con Estados Unidos e Israel.

El artículo está titulado “Milei, Quo Vadis?” (del latín y que significa “Milei, ¿dónde vas?”), lo firma por Saleh Abidi Maleki, sostiene que la política exterior argentina responde “a presiones externas” y forma parte de “un proyecto de iranofobia”.

“Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino… Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán… Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, dice uno de los párrafos más inquietantes.

Las críticas recuerdan declaraciones recientes de Milei el 9 de marzo en la Universidad Yeshiva de Nueva York, donde afirmó: “No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas… son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

Las palabras del mandatario argentino son interpretadas en Teherán como “estrategias agresivas” en contra de Irán, continuó el periódico al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El artículo también rechaza las acusaciones sobre la participación iraní en el atentado a la AMIA y afirma que ese señalamiento forma parte de una campaña iniciada hace más de tres décadas.

Además, acusa al Gobierno argentino de actuar como “un instrumento en manos del régimen sionista y Estados Unidos”.

En uno de los pasajes más duros, Irán sostiene que Milei habría “convertido a la Argentina en el Israel de América Latina”.

Milei asistirá al acto por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel

El presidente Javier Milei asistirá al acto por los treinta y cuatro años que se cumplen del atentado a la Embajada de Israel, perpetrado por la organización terrorista islámica Hezbolá y que provocó la muerte de 29 personas.

La conmemoración comenzará a las 14:50 en Arroyo y Suipacha, donde el 17 de marzo de 1992 un coche bomba explotó e hirió a más de 250 personas.

Milei participará del homenaje junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios.

"La primera vez no se olvida" es el lema del acto que se llevará a cabo este año. El objetivo de la campaña es visibilizar y recordar el primer ataque terrorista ocurrido en la Argentina. Entre los difuntos hay ciudadanos argentinos, bolivianos, uruguayos, paraguayos, italianos e israelíes, al tiempo que también fallecieron un taxista, un sacerdote, una mujer alojada en un geriátrico y obreros que trabajaban en edificios aledaños.

Dos años después, el 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue el escenario de otro atentado en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron gravemente heridas.

La causa

Hasta hoy no hay imputados ni condenados en la causa, pese a que fue investigada por la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales como el FBI y la agencia de inteligencia Mossad de Israel.

En abril de 2024, un tribunal federal en Argentina declaró que Irán y Hezbolá estaban detrás del ataque, habiendo “organizado, planeado, financiado y ejecutado” el ataque.

Dicho tribunal implicó a una serie de antiguos y actuales políticos y militares iraníes, varios de los cuales tenían inmunidad diplomática en aquel momento.

En la lista también nombraron a varios funcionarios argentinos por “manipular evidencia e intentar encubrir el crimen”.

Con información de NA.