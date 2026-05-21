Día Internacional del Té: ¿por qué se celebra el 21 de mayo?

En 2019 la Asamblea General de Naciones Unidas hizo oficial el Día Internacional del Té. Pero ya desde el año 2005 se celebra en el mundo esta efeméride, gracias a países como China, India, Sri Lanka, Kenia, Turquía, Japón, entre otros grandes productores, que han querido cautivar a la humanidad con los muchos beneficios que aporta a la salud esta planta.

Cómo surgió el té

Cuenta la leyenda que en el año 2737 a.C. el emperador Shen Nung, que solo tomaba agua hervida por razones de salud, se encontraba calentando un poco de este líquido debajo de un árbol, cuando sopló una fuerte brisa y algunas hojas cayeron en el interior del recipiente con agua. Shen Nung quedó maravillado al ver como las hijas teñían el líquido, pero lo que más le agradó fue el exquisito sabor y aroma que le dio al agua. Así surgió el té.

Nadie sabe a ciencia cierta si esta historia es fidedigna, pero lo que todos si sabemos es que el té es una de las bebidas más sabrosas del mundo. A todas las personas les gusta por lo menos un tipo de té y en Inglaterra es obligatorio que a las 3 de la tarde todo se detenga para degustar una buena aza de té con leche y galletas.

Principales objetivos del Día del Té

Como ya mencionamos el Día Internacional del Té, realmente busca ayudar a los pequeños productores de los principales países exportadores de té. Por esta razón los objetivos de este día son:

Ofrecer y afianzar los derechos de los trabajadores y productores minoritarios dentro del mercado mundial.

Crear un marco legal uniforme que coloque en evidencia y proteja los derechos de los trabajadores y personas que hacen vida a través de la comercialización del té.

Incentivar las decisiones políticas que san necesarias para garantizar mejores niveles de vida para los productores.

Sugerir mecanismos de regulación en cuanto a precio y cuota de mercado.

Promocionar de forma conjunta el consumo de té y su comercialización.

Beneficios que genera el consumo de té para tu salud

Posee antioxidantes: Lo que ayuda a retrasar el envejecimiento de las células y mantener los niveles saludables de radicales libres en el cuerpo. Ayuda a la buena circulación: Lo que evita que las personas que lo consumen sufran de problemas cardiacos o enfermedades cardiovasculares. Ayuda a regular el déficit de hierro: Por lo cual termina siendo uno de los métodos naturales más efectivos contra la anemia. Ayuda al sistema inmunológico: Dado que tiene grandes cantidades de flavonoides y vitamina H, que refuerza nuestro cuerpo para luchar contra las enfermedades. Es altamente diurético: Permitiendo así que nuestro cuerpo se libere de toxinas y se depure de forma regular.

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