Un reclamo por el cierre de 25.000 PyMEs desde que asumió Milei terminó en represión de la policía de Macri

“Un grado de cizaña y una violencia desmedida. A mi me pegaron una piña y a un compañero le cortaron la cabeza de un bastonazo”. Así contó a elDiarioAR uno de los manifestantes cómo la Policía de la Ciudad reprimió este miércoles a media mañana una protesta pacífica sobre uno de los puentes que cruza la avenida General Paz, que conecta la Capital Federal con el conurbano. La actividad se organizó en el partido San Martín para reclamar contra el cierre de 25.000 PyMEs desde que Javier Milei asumió en el gobierno.

“No teníamos la intencion de cortar el tránsito, sino de visibilizar con las banderas. Nos tiraron gases y nos corrieron”, continuó Javier, parte del gremio de no docentes de la UNSAM, que se plegó al reclamo en el que estuvieron Gabriel Katopodis, ex ministro de Axel Kicillof y actual senador provincial; el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y un nutrido número de sindicatos y organizaciones, como el frente que encabeza ATE, Aeronáuticos y Aceiteros.

“Ya fundiste 25.000 PyMEs. Basta Milei”, fue la consigna de la bandera que los manifestantes desplegaron en el puente a la altura del parque Yrigoyen para ser vista por los vehículos que circulan sobre la General Paz. La represión dejó dos heridos.

“En tan solo dos años y medio, el Gobierno destruyó todo el entramado social y el aparato productivo de nuestro país. Están generando un daño social irreparable. Si el nivel de actividad continúa cayendo a este ritmo, para el final de este año no quedará ninguna empresa en pie”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en conferencia de prensa junto a dirigentes políticos, referentes de ciencia y tecnología, representantes empresariales, universidades nacionales y afines al sector afectado por las políticas de Milei.