Derrota de Trump sobre Irán: el Senado vota a favor de tramitar una resolución para impedir nuevos ataques

Es un pequeño paso. Y necesita de otra votación en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y, después de todo eso, puede ser vetado por el presidente de EEUU, Donald Trump. Pero lo que se ha vivido este martes en el Senado de EEUU es una derrota política sin paliativos de la Casa Blanca.

En efecto, el Senado ha votado a favor de impulsar un proyecto de ley que busca obligar al presidente de EEUU a retirarse de la guerra con Irán, en un momento en que un número cada vez mayor de republicanos se opone a las políticas del presidente.

Desde que Trump ordenó el ataque contra Irán el 28 de febrero, los demócratas han forzado repetidas votaciones sobre resoluciones de poderes de guerra que obligarían al presidente de EEUU a obtener la aprobación del Congreso para la guerra o a retirar las tropas.

Los republicanos habían logrado reunir los votos necesarios para rechazar todas esas propuestas. Hasta este martes, cuando el senador de Luisiana Bill Cassidy, quien acaba de ser derrotado en primarias para las legislativas de noviembre ante un rival apoyado por Trump, cambió de bando para aportar un voto crucial que permitiera sacar adelante la propuesta.

El recuento de votos, 50 a 47, pone de manifiesto el reducido, pero fundamental número de republicanos que votaron a favor de detener la guerra con Irán.

La norma se someterá a votación para su aprobación definitiva, pero aún no está claro cuándo será.

Este martes también ha habido ausencias de senadores republicanos que podrían ser suficientes para derrotarla, junto con el voto del vicepresidente, JD Vance.

Aun así, la votación pone de manifiesto el creciente malestar entre los republicanos ante una guerra que se encuentra en un frágil alto el fuego y que ha provocado un aumento de los precios de la gasolina en EEUU.

Los senadores republicanos Rand Paul (Kentucky); Susan Collins (Maine); y Lisa Murkowski (Alaska), habían votado anteriormente a favor de resoluciones similares sobre poderes de guerra y volvieron a hacerlo este martes. En esta ocasión, Cassidy votó a favor por primera vez.

Tras su derrota en las primarias la semana pasada, Cassidy regresó a Washington afirmando que se sentía orgulloso de su labor en defensa de la Constitución y que consideraría cuidadosamente cómo votaría sobre varias prioridades de la Administración Trump.

Nuevo ultimátum de Trump a Irán

Mientras tanto, el presidente de EEUU ha afirmado este martes por la mañana mientras visitaba las obras del nuevo salón de gala de la Casa Blanca que Irán debe capitular en los próximos días para poner fin a la guerra que lanzó con Israel hace casi tres meses: “Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado”.

Según relató el presiente, estuvo “a una hora” de ordenar nuevos ataques contra Irán este lunes: “No podemos permitir a Irán obtener un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y todo Oriente Medio. Sería un holocausto nuclear”.

Las negociaciones entre Washington y Teherán llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz está provocando graves consecuencias económicas, también en EEUU.

Teherán ha rechazado las condiciones impuestas por Trump para frenar el enriquecimiento de uranio, y este lunes presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes. Precisamente este lunes fue cuando Trump anunció que había ordenado cancelar un ataque, al tiempo que afirmó que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para lanzar en cualquier momento un “ataque a gran escala” Irán si las negociaciones no prosperan.