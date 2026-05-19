Privatización de la Hidrovía: abrieron las ofertas económicas y el Gobierno entra en la recta final de la adjudicación
El Gobierno avanzó este lunes con una nueva etapa de la licitación para privatizar la Vía Navegable Troncal, luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación abriera las ofertas económicas presentadas por las compañías belgas Jan de Nul y DEME (Dredging Environmental & Marine Engineering).
Según informó oficialmente el Ministerio de Economía, ambas empresas ofertaron una tarifa de US$3,80, cifra que implica una baja de 50 centavos respecto del esquema actual y que, según cálculos oficiales, representaría un ahorro del 13,5%.
La definición ahora quedará sujeta a la evaluación integral de cada propuesta, que combinará la puntuación técnica y la económica antes de avanzar con la adjudicación definitiva del contrato.
En el caso de Jan de Nul, la compañía se presentó junto a un socio minoritario local: Servimagnus, la firma dirigida por Ricardo y Leonardo Román.
Desde el Gobierno remarcaron que ninguna de las empresas participantes presentó impugnaciones ni objeciones al pliego licitatorio durante el proceso, algo que consideraron una señal de “transparencia y solidez técnica” de la compulsa.
La administración de Javier Milei sostiene que el objetivo de la privatización es garantizar tarifas más competitivas para el sector exportador, mejorar la previsibilidad operativa y modernizar una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino.
Además, destacaron el respaldo de cámaras empresarias y sectores productivos al proceso licitatorio. Entre las entidades mencionadas figuran la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y el Centro de Exportadores de Cereales.
La futura concesión contempla inversiones estimadas en alrededor de US$10.000 millones y definirá quién controlará durante los próximos años una de las principales rutas de salida de las exportaciones argentinas.
Con información de la agencia NA
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