Evo Morales denunció un “Plan Cóndor 2026” y acusó a Milei de colaborar con la represión en Bolivia

El expresidente boliviano Evo Morales volvió a arremeter este martes contra el Gobierno de Rodrigo Paz y denunció la existencia de un supuesto “Plan Cóndor 2026” impulsado por Donald Trump y ejecutado, según afirmó, por gobiernos de derecha de la región, entre ellos el de Javier Milei.

A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales y en entrevistas radiales concedidas a AM750 y Futurock, el exmandatario boliviano sostuvo que en Bolivia existe una “sublevación del pueblo” contra el programa de reformas impulsado por Paz y acusó al oficialismo de intentar imponer un “Estado neoliberal y neocolonial”.

“Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, aseguró Morales en diálogo con AM750. “El pueblo se subleva, a la cabeza el movimiento indígena, para defender la Constitución, los recursos naturales y los servicios básicos”, agregó.

El líder del MAS cuestionó especialmente el paquete de reformas anunciado por el presidente boliviano el pasado 9 de mayo, que incluye modificaciones parciales a la Constitución y proyectos vinculados a hidrocarburos, minería, electricidad e inversiones para intentar atraer capitales en medio de la crisis económica que atraviesa Bolivia.

En paralelo, Morales endureció sus críticas contra la administración argentina. En su publicación, denunció que el gobierno de Milei participa “activamente” de la gestión de Paz y acusó al asesor digital Fernando Cerimedo de impulsar campañas de “guerra sucia” y “criminalización” de dirigentes sociales e indígenas en Bolivia.

También apuntó contra el ministro argentino Federico Sturzenegger, a quien acusó de viajar a La Paz para promover reformas destinadas a “destruir el Estado Plurinacional y reemplazarlo por un Estado neoliberal y neocolonial”.

Uno de los focos centrales de sus denuncias estuvo puesto en los dos aviones Hércules enviados por Argentina a Bolivia durante los últimos días. Mientras el Gobierno boliviano aseguró que los vuelos trasladaban alimentos y ayuda humanitaria hacia ciudades afectadas por bloqueos, Morales afirmó que las aeronaves transportaban “gases lacrimógenos y balines”.

“Los están usando para trasladar militares y policías a La Paz”, sostuvo el expresidente en declaraciones a Futurock. Y añadió: “Rechazo que Argentina, mediante su presidente, ayude a reprimir al pueblo boliviano”.

En su mensaje, Morales comparó la situación actual con el histórico Plan Cóndor implementado durante las dictaduras militares sudamericanas en los años 70 y afirmó que existe una coordinación regional para “perseguir y reprimir” movimientos populares.

Además, vinculó a gobiernos conservadores de América Latina y España, así como al empresario estadounidense Erik Prince —fundador de la firma militar privada Blackwater— con un supuesto operativo internacional para intervenir en Bolivia.

Las protestas contra el gobierno de Paz se mantienen desde hace dos semanas y combinan reclamos salariales, denuncias por desabastecimiento de combustibles y rechazo a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. En los últimos días, las manifestaciones derivaron en saqueos y ataques contra edificios públicos e instituciones en La Paz y otras regiones del país.

El oficialismo boliviano acusa a Morales de promover las movilizaciones en un intento de desestabilizar al Gobierno y recuperar centralidad política a seis meses de la asunción de Paz.

CRM