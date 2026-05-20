Llamados frenéticos: el Gobierno busca quórum con retoques urgentes al régimen de gas para zonas frías

Este miércoles el Gobierno sesionará en la Cámara de Diputados para modificar el régimen de zonas frías sin estar seguro de si tendrá el número para el quórum, primero, y para aprobar la ley, después. La iniciativa, que plantea una limitación en el esquema de subsidios al gas en la Patagonia y varios municipios del centro del país, se enfrenta a la resistencia de varios gobernadores aliados. Los mandatarios de Salta, Mendoza, Jujuy, San Luis y Santa Fe se encuentran acorralados entre la prueba de lealtad que les exige Martín Menem y el costo político de una iniciativa impopular a semanas de la llegada del invierno. Para seducirlos, el Gobierno analiza cambios de último momento.

Los llamados telefónicos comenzaron a multiplicarse a partir del mediodía. El oficialismo convocó una sesión para el miércoles a las 10 con el objetivo de desactivar la sesión que la oposición había convocado para ese mismo día una hora después. La jugada tenía dos objetivos: proteger a Manuel Adorni del intento de interpelación de la oposición y, a su vez, reactivar la Cámara de Diputados tras dos meses y medio de parálisis. El Gobierno buscaba dar una demostración de fuerza, retomar la iniciativa y dominar la agenda con un tema que no fuera ni la eterna interna libertaria ni el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete.

El plato fuerte de la sesión oficialista es la modificación del régimen de “zonas frías” que establece una tarifa diferencial para el consumo de gas en varias provincias del país. La iniciativa, que se dictaminó la semana pasada, modifica la ampliación del régimen que impulsó Máximo Kirchner en 2021, que extendió el subsidio del 30% a nuevos municipios del centro y norte del país. El proyecto modifica el criterio de la adjudicación del subsidio, que dejará de ser geográfico y pasará a ser en base a los ingresos de los hogares.

El proyecto del oficialismo establece que se beneficiarán del subsidio solo aquellos hogares que perciban un ingreso menor a tres Canastas Básicas Totales (que son $4,3 millones). Un cambio de criterio que afectará a 3,5 millones de hogares de zonas del interior de la Provincia Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, y gran parte de San Luis. También en varios municipios de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan.

Los gobernadores de estas provincias –muchos de los cuales apoyaron la iniciativa de Kirchner en 2021, como el mendocino Alfredo Cornejo– manifestaron su rechazo ante una iniciativa que, de aprobarse, generará mayor tensión en sus poblaciones. Algunos aliados fieles, como el salteño Gustavo Sáenz o el cordobés Martín Llaryora, cuestionaron la decisión y cruzaron al Gobierno.

“Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a la Argentina. Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país. Por eso no podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, denunció Sáenz, que es el gobernador peronista que dijo que le gustaría cantar con Milei en el Movistar Arena, a través de un video publicado en sus redes sociales.

Se le sumaba, además, otro dato incómodo: el proyecto del Ejecutivo incluía una condonación de las deudas de las empresas privadas con Cammesa, que es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas privadas acumulan una deuda total de US$1.842 millones. Una deuda que, en su gran mayoría, la concentran Edenor y Edesur. Es decir que, el proyecto que venía a eliminar los beneficios tarifarios de las familias que viven en provincias afectadas por temperaturas extremas sostenía, a su vez, la condonación de deudas millonarias a empresas privadas.

Los mandatarios le hicieron saber al Gobierno que, así como estaba, la iniciativa no sería aprobada. El jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, contaba a su favor con los votos del PRO y la UCR mileísta, los misioneros que responden a Carlos Rovira, los sanjuaninos de Marcelo Orrego y los satélites paraoficialistas del MID y otros monobloques. Era una buena base, pero no terminaba de garantizarse los 129 para el quórum.

El oficialismo necesitaba convencer a Sáenz, tranquilizar a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y amortiguar los reclamos de los patagónicos, que denunciaban que la modificación del régimen de zonas frías también los afectaba a ellos (ya que el subsidio pasaría a cubrir solo el costo del gas en origen). Por lo que, a último momento, empezó a repartir cambios.

El más importante fue la ampliación del criterio de adjudicación del subsidio. Gozarán del beneficio no solo quienes perciban menos de 3 CBT, sino también aquellos hogares que posean un Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), un Certificado Único de Discapacidad, o que cuenten con un veterano de la Guerra de Malvinas.

A su vez, el oficialismo lanzó una zanahoria para los mandatarios norteños. Les prometió que, más adelante, establecería un régimen diferencial para las tarifas de electricidad en aquellas zonas cálidas del Norte. Un reclamo histórico de los mandatarios del NEA y NOA que, hasta ahora, nunca había logrado prosperar.

La estrategia opositora

“Se hacen los difíciles para subirse el precio y después siempre terminan acordando”, se lamentó, irritada, una importante diputada peronista cuando le empezaron a llegar los comentarios de sus ex compañeros de bancada de Salta y Tucumán, que amagaban con no dar quórum. Horas después, cuando el oficialismo anticipó los cambios al proyecto de zonas frías, en la oposición dieron la batalla por perdida: el Gobierno había vuelto a cerrar con los gobernadores y se había quedado con el quórum.

El desafío de la oposición, por estas horas, es encontrar una manera de suspender la sesión para poder avanzar con la propia, que está convocada para las 11. La sesión incluye varios proyectos para interpelar a Adorni, pero también para restablecer el Plan Remediar, ampliar las licencias por paternidad y establecer un alivio financiero a las personas endeudadas con la tarjeta de crédito.

El peronismo, junto a la Coalición Cívica y los díscolos de Provincias Unidas, trabajan en juntar una mayoría simple que les permita convocar a un cuarto intermedio y convocar, ahí, su propia sesión. Dependerán, una vez más, de los gobernadores.

MCM/MG