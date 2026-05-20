De la amenaza militar a las “galletas de chocolate”: Trump cambia de estrategia para conseguir Groenlandia

El enviado especial de los Estados Unidos a Groenlandia, Jeff Landry, pisó por primera vez Nuuk, la capital de la isla ártica, esta semana tras su nombramiento en diciembre. El también gobernador de Louisiana, considerado una figura muy próxima a Donald Trump, debía acudir en marzo para asistir a una carrera anual de trineos tirados por perros, pero ante las amenazas a principios de año lanzadas por el presidente de EE.UU. de anexionarse el territorio autónomo danés, el operador turístico que iba a recibir a Landry retiró la invitación.

Esta vez, Landry aterrizó el domingo para una visita no oficial de tres días que lleva semanas generando controversia. Al bajarse del avión, Landry aseguró delante de las cámaras de la televisión danesa DR que había venido a Groenlandia “a hacer muchos amigos” y que no tenía ninguna intención beligerante. “A diferencia de los países europeos, que practicaron el imperialismo y el colonialismo, Estados Unidos nunca hizo algo así”, afirmó el político republicano.

Según la prensa groenlandesa, Landry trajo consigo cajas llenas de gorras rojas con el eslogan trumpista “Make America Great Again”, que empezó a repartir. El gobernador estadounidense también viajó acompañado de un médico con el encargo de evaluar el sistema sanitario groenlandés, lo que ha indignado al Gobierno autonómico de Nuuk. Algunas imágenes de Landry interactuando con los groenlandeses se hicieron virales en redes sociales. En un video se ve al republicano repartiendo monedas de chocolate a unos niños por la calle. “Si venís a la mansión del gobernador en Louisana, podrás comer tantas galletas con chocolate como quieras”, promete Landry.

Según su agenda oficial, el motivo de la visita de Jeff Landry era asistir a la conferencia económica “Future Greenland”, que tuvo lugar en Nuuk entre este lunes y este martes, y que está organizada por la asociación de empresas groenlandesas. Desde el foro económico precisaron que no invitaron al político amigo de Trump, quien se registró y pagó la entrada por su cuenta. Está previsto que Landry viaje de vuelta a EE.UU. el día antes de la inauguración de la nueva sede del consulado estadounidense en Nuuk, que será este jueves y a la que declinó asistir el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

“Esta visita es una expresión más que demuestra que la estrategia norteamericana para hacerse con el control de Groenlandia cambióo pasaron de las amenazas militares a intentar convencer a los groenlandeses de que es una buena idea formar parte de EE.UU.”, dice Mikkel Runge Olesen, investigador sénior del Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS). “Aunque no les está saliendo increíblemente bien”, puntualiza Olesen.

Tras dudarlo mucho, Nielsen y el portavoz autonómico de Asuntos Exteriores, Mute Egede, se reunieron con Landry el lunes. Después del encuentro, el primer ministro insistió en que la isla “no está en venta”, mientras que Egede señaló que la postura del Gobierno groenlandés no deja lugar a dudas: “Tenemos algunas líneas rojas, no venderemos Groenlandia, nos pertenecerá siempre”. A pesar de haberse producido este encuentro, el investigador Mikkel Runge Olesen señala que la reacción del Gobierno de Groenlandia a la visita de Landry fue “notablemente fría”, y añade que “se puede notar lo cansados que están de Estados Unidos”.

Ampliar el número de bases militares

Hasta ahora, se saben pocos detalles de las negociaciones entre la Casa Blanca y los gobiernos de Copenhague y Nuuk que empezaron hace unos meses de forma discreta y alejada del foco mediático para resolver el conflicto por el control de la isla ártica por la vía diplomática. Pero, según fueron informando The New York Times y los medios de comunicación daneses, desde el Pentágono se está negociando la apertura de tres nuevas bases militares estadounidenses, lo que supondría la primera expansión en décadas de la presencia estadounidense en Groenlandia.

Groenlandia fue muy clara, está abierta al negocio (...). En principio no hay problema con esto, pero si por detrás el Gobierno de EE.UU. intenta obtener alguna ventaja económica o algo similar, entonces sí que sería un problema Mikkel Runge Olesen — Investigador sénior del Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS)

Esta ampliación podría llevarse a cabo en el marco del tratado de defensa firmado en 1951 entre Copenhague y Washington, pese a las reiteradas declaraciones expansionistas de Trump. Sin embargo, un artículo publicado esta semana por The New York Times reavivó las dudas. Según el diario, Washington está barajando modificar el acuerdo de 1951 para asegurar una presencia permanente en la isla, incluso en caso de que Groenlandia alcanzara la independencia. Además, según la misma información, Estados Unidos busca obtener capacidad de veto sobre los principales acuerdos de inversión en el territorio autónomo.

De acuerdo con el NYT, las autoridades groenlandesas consideran que estas exigencias son de tal magnitud que supondrían una grave injerencia en su soberanía y temen que les dejen con las manos atadas durante generaciones. “Ningún gobierno danés ni groenlandés puede aceptar eso. Eso traspasa los límites e intensificaría la tensión política de nuevo”, dice el investigador del DIIS.

Ofensiva económica por el control de las tierras raras

Más allá de la visita de Landry a Nuuk, la ofensiva de EE.UU. en Groenlandia también se mueve en el plano económico. A mediados de abril, las autoridades groenlandesas otorgaron la licencia de explotación del proyecto Tanbreez para la extracción de minerales de tierras raras a la empresa estadounidense Critical Metals. Esta licencia da a la compañía el control del 92,5% de uno de los yacimientos de tierras raras más grandes del mundo fuera de China.

“Groenlandia fue muy clara, está abierta al negocio”, señala Olesen. “En principio no hay problema con esto, pero si por detrás el Gobierno de EE.UU. intenta obtener alguna ventaja económica o algo similar, entonces sí que sería un problema”, dice.

En este clima de tensión en Nuuk por la visita de Jeff Landry, resulta especialmente llamativa la ausencia de cualquier representante del Gobierno de Dinamarca. El motivo es que, desde el 24 de marzo, el país nórdico se encuentra encallado en un proceso de negociaciones para formar un nuevo ejecutivo tras las elecciones. Esto provocó que el ministro de industria y Comercio danés, Morten Bødskov, tuviera que cancelar su presencia en el foro económico de Nuuk.

“El Gobierno interino solamente puede ejercer las funciones indispensables para que el estado siga a flote, pero nada más”, dice Olesen. “Si hubiera una gran crisis, entonces el Gobierno tendría que hacer algo, pero el hecho de que haya un consenso en Dinamarca sobre el tema de Groenlandia hace que no tener un ejecutivo sea un problema menor”, concluye.