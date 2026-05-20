Los incendios forestales arrasaron más de 60 mil hectáreas en la Patagonia y dejaron la peor temporada en 60 años

Los incendios forestales en los Bosques Andino Patagónicos dejaron un saldo devastador durante la temporada 2025-2026: más de 60.845 hectáreas arrasadas por el fuego, en lo que especialistas califican como la peor crisis ambiental de las últimas seis décadas en la región.

El dato surge de un informe elaborado por Greenpeace a partir de imágenes satelitales que analizó el impacto de los incendios entre octubre de 2025 y marzo de 2026 en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La provincia más afectada fue Chubut, que concentró prácticamente toda la superficie dañada con 60.304 hectáreas quemadas. Muy por detrás quedaron Santa Cruz, con 290 hectáreas afectadas; Neuquén, con 238; y Río Negro, con apenas 13 hectáreas. En Tierra del Fuego no se detectaron áreas incendiadas mediante la metodología utilizada.

El relevamiento advierte que la superficie afectada duplicó la registrada durante la temporada anterior, cuando se habían contabilizado 31.722 hectáreas arrasadas por el fuego, y resultó diez veces superior al promedio de pérdida de bosques patagónicos registrado entre 2022 y 2024.

Entre las zonas más golpeadas aparecen el Parque Nacional Los Alerces y El Turbio, en Chubut, además del Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. También se destacaron los incendios ocurridos en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén, donde el fuego no sólo destruyó bosque nativo, sino también plantaciones y viviendas.

El informe remarca que el 95% de los incendios forestales tienen origen humano. Entre las principales causas se mencionan fogatas mal apagadas, colillas de cigarrillos, quemas para preparación de tierras y abandono de terrenos. A esto se suman condiciones climáticas extremas como sequías prolongadas, altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, que favorecen la propagación de las llamas.

Los especialistas alertaron además sobre el impacto ambiental de estos eventos: pérdida de biodiversidad, destrucción de hábitats naturales, degradación de suelos, erosión y reducción de la capacidad de almacenamiento de agua en los ecosistemas afectados.

El documento también vincula el agravamiento de los incendios con la crisis climática global y reclama una mayor inversión estatal en brigadistas, equipamiento e infraestructura para combatir el fuego de manera temprana. Asimismo, plantea la necesidad de reforzar las políticas de prevención y avanzar en la erradicación de especies exóticas, como los pinos, que aumentan el riesgo de incendios y dificultan la recuperación del bosque nativo.

Finalmente, el informe advirtió que Argentina continúa lejos de cumplir el compromiso internacional de alcanzar la “Deforestación Cero” para 2030 y cuestionó los intentos del gobierno de Javier Milei de flexibilizar la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego.

JIB