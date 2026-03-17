El periodista Gareth Gore detalla al Papa los escándalos del Opus Dei: “Debería considerarse una secta abusiva”

Un “trabajo riguroso”. Así definió León XIV el libro 'Opus Dei' del periodista inglés Gareth Gore, a quien recibió la mañana de este lunes por espacio de 40 minutos, en los que Gore pudo informar al Papa de muchos de los escándalos que azotan a la prelatura personal, desde las acusaciones de trata de mujeres en Argentina y otros rincones, a la reforma (pendiente) de los estatutos de la prelatura.

El periodista llegó a pedir a Prevost que incorporara investigaciones sobre estos y otros asuntos e, incluso, que la Iglesia se replanteara una ‘descanonización’ de su fundador, Escrivá de Balaguer, o la “clausura” del mismo Opus Dei si las acusaciones lograran demostrarse.

Como es habitual en este tipo de encuentros, la Santa Sede se limitó a confirmar la existencia del encuentro a través de su publicación en el Bolletino, pero evitó dar información alguna del contenido de la reunión, aduciendo que se trata de un evento privado del pontífice.

“Es posible que (Prevost) realmente quiera hacer lo correcto, que quiera escuchar la verdad”, concluyó Gore, en declaraciones a elDiario.es, después del encuentro que, recuerda, fue solicitado por el pontífice a través del periodista peruano Pedro Salinos, uno de los investigadores que sacaron a la luz (junto a Paola Ugaz) el escándalo del Sodalicio.

Durante el encuentro, celebrado en el palacio apostólico (donde Prevost se mudó este fin de semana, después de 10 meses de obras), el investigador proporcionó al Papa toda clase de informaciones acerca de sus investigaciones sobre el Opus Dei. “Esta transparencia es importante: no solo ofrece esperanza a las numerosas víctimas del Opus Dei de que estas acusaciones están siendo escuchadas, sino que además crea un registro público de lo que el Papa y el Vaticano en general saben ahora sobre el tema”, señala Gore, quien añade: “A partir de ahora, nadie podrá decir ‘Bueno, no lo sabíamos’”.

Durante la conversación, según Gore, no se dejó un solo punto sin tocar. Así, habló del funcionamiento de la Obra, denunciando “cómo el grupo abusa de la legitimidad que le otorga la Iglesia para atraer a víctimas inocentes”, especialmente menores. “Compartí testimonios y documentos que respaldaban todo esto y me ofrecí a poner en contacto al Vaticano con personas que sufrieron dicha manipulación y dispuestas a testificar sobre estas acusaciones”, insistió el escritor, quien también explicó a Prevost “cómo el Opus Dei abusa de la fe de sus miembros para obtener dinero, favores y obediencia”. “Argumenté que el grupo debería considerarse una secta abusiva sin ningún respeto por sus víctimas ni por la Iglesia en general”, añadió, poniendo ejemplos de casos que llegaron, incluso, al suicidio.

Gore también relató al Papa el caso de Argentina, donde la prelatura está siendo investigada por trata de mujeres: “Le aclaré que no se trataba de un caso aislado: acusaciones similares habían surgido en muchos otros países, como Irlanda, Francia, México y España”.

“Asimismo, hablé de los esfuerzos del Opus Dei por encubrir sus abusos: cómo intentó amenazarnos e intimidarnos a mí y a mi editor para que no publicara mi libro; cómo lanzó una campaña de desinformación para desacreditarme y menospreciarme como periodista en lugar de responder por las acusaciones en su contra”, añadió Gore, denunciando la práctica de ‘lawfare’ para intimidar a sus colaboradores y benefactores.

“Terminé la reunión implorando al Papa León que tomara medidas contra este el Opus Dei”, finaliza Gore, quien instó al Papa a “iniciar de inmediato una investigación independiente sobre los abusos del Opus Dei”, dirigida por expertos tanto clérigos como laicos, que abarcara las denuncias de abuso espiritual, psicológico, emocional, físico y económico. “Le dije que debería estar dispuesto a clausurar la organización si las pruebas lo justificaban. También le insté a reabrir la beatificación y canonización del fundador del grupo, Josemaría Escrivá, debido a la información que ha surgido desde entonces que indica posibles irregularidades en el proceso”, concluye Gore, quien finaliza augurando que “el mandato del Papa León XIV estará marcado en gran medida por lo que haga próximamente para hacer frente” a la Obra.