“Me engañaron y terminé como esclava durante 30 años”: las víctimas del Opus Dei se reúnen a la espera de León XIV

“A mí me engañaron porque me prometieron que iría a una escuela de niñas a estudiar hostelería y terminé como una esclava durante casi 30 años sirviendo y limpiando sin descanso”. “Yo logré escaparme luego de 16 años, pero me buscaron y volví por nueve años más hasta que pude volver a irme”. “Era menor cuando me entregaron el cilicio y la disciplina y me dijeron que debía flagelar cada día para emular el dolor de Jesús”. “Durante décadas han reclutado adolescentes en todo el mundo, de clases altas y de clases bajas, con métodos engañosos, a espaldas de sus padres y a espaldas del Vaticano”.

Estos son algunos extractos de los testimonios que se escucharán en la primera cumbre global sobre las denuncias de abuso espiritual, servidumbre y manipulación psicológica que afronta la institución católica Opus Dei y que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se reunirán especialistas y denunciantes de América Latina y Europa. La iniciativa surgió de la organización global Ending Clergy Abuse (ECA), después de la audiencia privada e histórica con el papa León XIV en el Vaticano el pasado 20 de octubre: fue la primera vez que un jefe de la Iglesia Católica en funciones recibe a una ONG que lucha contra el abuso eclesiástico.

“La Iglesia tiene la responsabilidad moral de apoyar a los sobrevivientes y prevenir daños futuros”, dijo entonces Tim Law, cofundador y miembro de la Junta Directiva de ECA, de Estados Unidos. En aquella jornada, Robert Prevost también dio una audiencia privada al periodista peruano y exintegrante de ECA Pedro Salinas, quien investigó los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana que derivaron en la disolución de la orden por parte de Francisco. A él lo conocía muy bien de sus años de misión en Perú.

“Prevost fue un aliado firme contra los abusos”

“Desde 2018, cuando era obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal, fue evidente su compromiso activo con la búsqueda de la verdad en el Caso Sodalicio y, a la vez, discreto pero eficaz, con las víctimas de abuso institucional y su determinación de combatir a la entonces secta católica. Ese compromiso continuó incluso cuando luego fue designado cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos”, afirma Salinas a elDiario.es. El periodista de investigación y exmiembro del Sodalicio, autor de Mitad monjes, mitad soldados y de La verdad nos hará libres será uno de los anfitriones de la jornada sobre el Opus Dei en Buenos Aires. “A diferencia de otros prelados cobardes y apocados e indolentes, Prevost fue uno de los aliados más firmes que tuvimos en esta historia en Perú y luego con su elección como Papa, donde continuó recibiendo ataques difamatorios por parte de los remanentes del Sodalicio de Vida Cristiana”, remarcó Salinas, que por sus denuncias sufrió una persecución mediática y judicial que podría llevarlo a la cárcel.

En 2021, 43 mujeres denunciaron ante los medios de comunicación y ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que habían sido engañadas y sometidas a explotación por el Opus Dei como sirvientas sin remuneración y en condiciones de semiencierro durante décadas desde que eran adolescentes en la Argentina.

La denuncia, aunque no fue respondida formalmente por la Santa Sede, impulsó la decisión del papa Francisco de modificar la jerarquía y quitar privilegios a “la Obra” fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928 y presente en 68 países del mundo en los cinco continentes. Además, el jefe máximo de la Iglesia Católica exigió un cambio de estatutos a la institución que en 2025, tras su muerte, fueron entregados a su sucesor, el papa León XIV.

En medio de la expectativa sobre qué hará León XIV con el Opus Dei se celebrará la cumbre en Buenos Aires. La capital argentina fue elegida, ya que es allí donde pesa una acusación formal contra las máximas autoridades del Opus Dei en ese país durante los últimos 40 años. La acusación se elevó en octubre de 2024 tras dos años de investigación secreta de la Procuraduría contra la Trata y Explotación (PROTEX) y la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, quienes consideraron que “hubo un sistema de reclutamiento y explotación de mujeres pobres: servidumbre para miembros de élite y sacerdotes”. Entre los acusados se encuentra el sacerdote Mariano Fazio, el segundo hombre más importante del Opus Dei en el mundo en la actualidad.

Entre los invitados a disertar en la cumbre estará el periodista inglés Gareth Gore, autor de Opus, la productora Mónica Terribas, directora de la serie de MAX El minuto Heroico, y la periodista argentina Paula Bistagnino, quien sacó a la luz el caso de las mucamas del Opus Dei. También estarán los abogados de ECA Pedro Salinas y Lucas Lecour y el abogado de las 43 denunciantes argentinas, Sebastián Sal. El último bloque tendrá los testimonios de exmiembros de la organización cuestionada de España, México, Perú, Irlanda y Argentina, que piden que la Santa Sede escuche sus testimonios antes de definir el futuro de la organización.

Los testimonios que sentaron al Opus Dei en el banquillo

Susana Lencina era la criada adolescente de una familia en Rosario cuando su patrona la subió a un coche para que la llevaran a la escuela de mucamas del Opus Dei en Buenos Aires. A Tita Villamayor la fueron a buscar con su prima en un pueblo rural de Paraguay a los 15 años con la promesa de una escuela en la capital, Asunción, y pronto la llevaron a la Argentina y la pusieron a trabajar.

Beatriz Delgado logró escaparse después de servir 16 años sin salario y en condiciones de encierro, pero la encontraron y la obligaron a regresar contra su voluntad por nueve años más. A Alicia Torancio la sobremedicaron con pastillas psiquiátricas y la dejaron en una habitación para que ninguna de sus compañeras pudiera verla. Cuando falleció su padre, Norma Martínez no tenía dinero para el entierro y no la ayudaron; le dijeron lo mismo que cuando pedía ver a su familia: que practicara el desprendimiento y que su familia era la Obra.

Las de Susana, Tita, Beatriz, Alicia y Norma son solo cinco de las 44 historias que la justicia argentina escuchó en los últimos dos años antes de presentar una histórica acusación por trata de personas y explotación laboral contra las autoridades regionales de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, que pone a las máximas autoridades de la organización en la región Río de la Plata en el banquillo.