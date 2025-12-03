Salario mínimo: el Gobierno fijó aumentos escalonados hasta agosto de 2026 y la CGT lo rechazó por “insuficiente y desconectado de la realidad”

El Gobierno fijó nuevos pisos salariales con aumentos escalonados desde noviembre de este año hasta agosto de 2026, junto con la prestación por desempleo, mediante la Resolución 9/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El sueldo mínimo alcanzará una suba del 16,8% en agosto del año que viene, cuando se complete el esquema de aumentos establecido por el Gobierno, según determinó la normativa.

La medida, dispuesta por la presidente alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, Claudia Silvana Testa, se toma tras las negociaciones truncas entre los representantes sindicales y empleadores, que no lograron un consenso en la sesión plenaria realizada el 26 de noviembre.

Al respecto, el texto oficial precisó que en dicha oportunidad se detallaron las propuestas del sector representativo de los trabajadores y la propuesta del sector representativo de los empleadores, pero “luego de un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo”.

De esta manera, el Ejecutivo definió nuevamente de manera unilateral la remuneración mínima para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúe como empleador.

Hasta octubre el valor del salario mínimo era de $322.200 y con la actualización pasará en noviembre a $334.800, mientras que en el octavo mes del próximo calendario llegará a $376.600, lo que implica que en 10 meses subirá $54.400.

Salario mínimo: los nuevos montos por mes y hora

Noviembre 2025: $328.400 el mes y $1642 la hora.

Diciembre 2025: $334.800 el mes y $1674 por hora.

Enero 2026: $341.000 el mes y $1705 la hora

Febrero 2026: $346.800 el mes y $1734 por hora.

Marzo 2026: $352.400 el mes y $1762 la hora.

Abril 2026: $357.800 el mes y $1789 la hora.

Mayo 2026: $363.000 el mes y $1815 la hora.

Junio 2026: $367.800 el mes y $1839 la hora.

Julio 2026: $372.400 el mes y $1862 la hora.

Agosto 2026: $376.600 el mes y $1883 la hora.

El salario mínimo viene perdiendo contra la inflación en lo que va de la gestión de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y octubre pasado, el sueldo mínimo real acumuló una caída del 35%, mientras que en lo que va del año la reducción alcanza el 7,7%, según calcula el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET).

Asimismo, la normativa estipuló que la prestación por desempleo “será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo”.

Además, determinó que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”.

El comunicado de la CGT

“La Confederación General del Trabajo expresa su rechazo al laudo que fija el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400, por considerarlo insuficiente y desconectado de la realidad socioeconómica de las y los trabajadores.

Esta central obrera participó de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil —ámbito institucional donde sindicatos, empresarios y el Estado deben alcanzar consensos sobre su actualización— y llevó una propuesta integral orientada a iniciar un proceso real de recuperación del SMVM.

Nuestra propuesta contemplaba restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, incorporando además la inflación proyectada hasta abril de 2026.

Este planteo implicaba un aumento acumulado del 71,6%, a través de tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril, como primer paso indispensable para que el salario mínimo vuelva a acercarse a la Canasta Básica Total, actualmente situada en $1.176.852.

Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna.

Por ello, la CGT ratifica su reclamo para que el SMVM avance de manera sostenida hacia el valor de la Canasta Básica Total, única referencia que garantiza un ingreso que permita cubrir las necesidades esenciales.

Esta central obrera luchará para que el Salario Mínimo, Vital y Móvil recupere definitivamente su valor, vuelva a constituirse en una referencia válida para todas las escalas salariales del país y permita reconstruir el poder de compra perdido desde noviembre de 2023“.