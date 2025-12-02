Jalil rompió el bloque peronista y le dejó servida en bandeja la primera minoría al Gobierno

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, cumplió con su promesa. Después de semanas de negociaciones, el mandatario mandó a sus diputados a romper con el bloque peronista en la Cámara de Diputados y dejó a La Libertad Avanza al borde de hacerse con la primera minoría en la Cámara de Diputados.

La carta oficial de los diputados catamarqueños llegó cuando el bloque de Unión por la Patria estaba reunido, hace horas, en el tercer piso de la Cámara de Diputados. El jefe de la bancada, Germán Martínez, había convocado a todos los diputados peronistas -nuevos y viejos- para definir cuál sería el perfil opositor de UxP frente a las reformas de Javier Milei durante el verano. Cuando llevaban discutiendo más de tres horas, los celulares empezaron a sonar y, en las pantallas, apareció la misma imagen: el pedido formal a Martín Menem para crear el bloque “Elijo Catamarca”.

En total, son tres los diputados catamarqueños que abandonaron el bloque peronista: Sebastián Nóblega, el alfil de Jalil en Diputados que ocupará la presidencia del bloque, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot. Solo una diputada catamarqueña quedó resistiendo en UxP. Claudia Palladino, que jurará este miércoles como diputada, permanecerá en la bancada peronista a pedido de Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner.

Con esta maniobra, Jalil le dejó servida en bandeja la primera minoría de la Cámara de Diputados a Martín Menem. Un hito para LLA que, tras dos años de tener solo una cuarentena de diputados, ahora pasará a tener 94 legisladores propios. Un número que fue resultado de semanas de engullir diputados en las filas del PRO y la UCR: primero los bullrichistas, después los radicales con peluca y, finalmente, los santafesinos Verónica Razzinni y Alejandro Bongiovanni.

Con 94 diputados propios, LLA queda, por estas horas, en una situación de empate técnico con UxP. Con la partida de los catamarqueños, el peronismo pasará a tener 94 diputados propios. Pero hay una incógnita: el puntano “Gato” Fernández había amenazado con irse del bloque, pero no terminaba de presentar la nota. Con Fernández adentro, UxP empataba con LLA. Sin Fernández, UxP se quedaba con 93 diputados y perdería la primera minoría en manos de LLA.

El teléfono del puntano está prendido fuego.

