Sin respaldo en el Senado, Villaverde retiró su renuncia a la banca para volver a la Cámara de Diputados

El Gobierno tenía hasta el miércoles para definir qué hacer con Lorena Villaverde, la senadora electa acusada de tener vínculos con el narcotráfico que no pudo asumir su banca por una impugnación del peronismo. Villaverde ya había presentado su renuncia a la Cámara de Diputados cuando pensaba que iba a asumir como senadora. Pero en el oficialismo no terminan de decidirse a volver a dar la pelea en el Senado –no creen que vayan a tener los votos– y por eso decidieron que retire su renuncia y mantenga firme su banca en Diputados.

Villaverde envió la nota solicitando que se retirara su renuncia durante la tarde, cuando la Cámara de Diputados estaba sumida en una raid de negociaciones por la conformación de los interbloques. El miércoles, a las 11 de la mañana, sesionará para tratar todas las renuncias de los legisladores que abandonarán su banca para ocupar otro cargo. Es el caso de, por ejemplo, Nadia Márquez o Emilia Orozco: dos libertarias que fueron electas como senadoras nacionales.

El futuro de Villaverde se enturbió en las últimas semanas. Y el Gobierno le recomendó que no avanzara con su renuncia. No todavía.

En LLA no saben qué hacer con la rionegrina, a quien vinculan con “Fred” Machado, el empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero. No solo eso: Villaverde arrastra una detención en Estados Unidos por tenencia de medio kilo de cocaína y una denuncia por una venta irregular de tierras en Las Grutas. Su prontuario evitó que pudiera asumir como senadora la semana pasada, y en el oficialismo analizan, por estas horas, que no podrán conseguir nunca los votos para ratificar su asunción en el Senado.

El Gobierno está decidido a no soltarle la mano a Villaverde –a diferencia de lo que ocurrió con José Luis Espert–, pero necesita encapsular el escándalo. Después del fracaso en el Senado, más de un libertario desliza que la mejor salida sería dejar que Villaverde vuelva a su banca en la Cámara de Diputados. No es una salida fácil tampoco, sin embargo: Martín Menem tendrá que lidiar, durante los próximos dos años, con que el peronismo lo acuse de tener una “narco” en su bancada. Tal como sucedió con Espert.

Quienes conocen a Patricia Bullrich, incluso, deslizan que la nueva jefa del oficialismo en el Senado no se esforzó en conseguir los votos para aprobar el diploma de Villaverde. Lo dicen por lo bajo, como para no levantar suspicacias de Karina Milei. Recuerdan que para Bullrich, el narcotráfico es un límite. Y deslizan: “Sería raro que una dirigenta de la trayectoria legislativa de Patricia haya fallado en conseguir los votos”.

Sea una estrategia para lavar las culpas por el fracaso legislativo o una verdad innombrable, el mensaje es el mismo: en LLA nadie quiere hacerse cargo de Villaverde.

MCM/MG