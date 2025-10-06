Más presión sobre Espert: renunció también a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda

No pasaron ni 24 horas del anuncio de que bajaba su candidatura para encabezar la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, que las denuncias sobre sus vínculos con Federico “Fred” Machado terminaron también corriendolo de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso.

“Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa. Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente”, dice la brevísima carta enviada este mediodía por Espert al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Espert se anticipó así al escarnio público que este miércoles tenía asegurado en Diputados. Un pedido presentado por Unión por la Patria al que se sumaron Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Desarrollo y Coherencia, la izquierda y Democracia para Siempre, prometia el apartamiento al frente de esa comisión.

Sobre quien podría sucederlo, el propio Presidente dijo que en su lugar podría ir otro de sus preferidos: Bertie Benegas Lynch, quien esta noche se subirá al escenario del Movistar Arena para tocar en la banda que acompañará a Milei en la presentación/show de su nuevo libro.

La comisión es estratégica porque debe definir antes del 20 de noviembre el dictamen del Presupuesto 2026, enviado por el Gobierno el 15 de septiembre.

Pero además, la Comisión tiene pendientes por resolver la citación al ministro de Economía, Luis Caputo, para que explique los acuerdos con Estados Unidos anunciados la semana pasada.

Hasta tanto no se termine de resolver la situación de Benegas Lynch, la comisión quedará a cargo del vicerpresidente Carlos Heller (Unión por la Patria).