Sigue detenida en Israel la diputada electa Celeste Fierro, tras haber participado de la Flotilla Sumud con destino a Gaza

La diputada electa del Frente de Izquierda (FIT) Celeste Fierro continúa detenida por fuerzas del ejército israelí mientras participaba de la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que buscaba romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

“Si estás viendo este video fuimos interceptados por el Estado sionista de Israel”, publicó en su cuenta de Instagram.

El hecho tuvo lugar el 2 de octubre, pero el FIT lo informó a última hora del 3 de octubre a través de un comunicado.

“Exigimos la libertad de Cele Fierro y toda la Flotilla”, pidió el dirigente del MST Alejandro Bodart, quien detalló que ayer el ejército de Israel “interceptó” la Flotilla en aguas internacionales “violentando todo el derecho y actuando en forma ilegal”.

“No solo bombardea y asesina a miles de civiles palestinos en Gaza, sino que ni siquiera quiere permitir que esa población reciba alimentos y medicina, que era lo que llevaban las embarcaciones”, denunció Bodart.

El coordinador de la Liga Internacional Socialista (LIS) ponderó la marcha que se realizó ayer a Plaza de Mayo para “solidarizarse” con la Flotilla y detalló que el espacio ya se encuentra en comunicación con la Cancillería para que “intervenga directamente” por Fierro.

En tanto, la legisladora electa había posteado un video en sus redes sociales para dar cuenta de su detención y pidió que se “exija” la libertad de los integrantes de la Flotilla y el “fin del genocidio” en Gaza.

Diferentes organizaciones participaron de un audiencia en la Cancillería argentina el 3 de octubre “para reclamar la libertad inmediata de las y los secuestrados de la flotilla Global de Argentina Ezequiel Peressini, Celeste Fierro y Carlos Bertola. Que se garantice la integridad fisica de todas y todos y el inmediato retorno a nuestro país”, publicó en su cuenta de X el diputado del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano, que también participó de la flotilla.

Petición internacional urgente

“Nosotros, abajo firmantes, manifestamos nuestro más enérgico repudio a la acción criminal del ejército de Israel que, en el día 1 de octubre, atacó y secuestró a los barcos de la Global Sumud Flotilla (GSF), impidiendo que llegaran a Gaza con ayuda humanitaria. Entre los activistas capturados se encuentra la compañera *Cele Fierro*, diputada argentina del MST en el FIT-U y militante de la LIS, junto a centenares de activistas de decenas de países”, señala la petición.

“Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los activistas secuestrados y el fin de la represión contra la flotilla. Reafirmamos que la solidaridad internacional no es un crimen: crimen es el bloqueo genocida impuesto por Israel contra el pueblo palestino, que impide el ingreso de alimentos, medicinas y suministros básicos a Gaza”, finaliza.

MU con información de la agencia NA