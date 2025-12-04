Rosalía anuncia una gira mundial con dos shows en Buenos Aires en agosto del año que viene

Rosalía anunció este jueves la gira mundial con la que dará un total de 42 conciertos en 17 países, dos de ellos en Argentina. En ellos presentará su último disco, Lux, que vio la luz hace un mes. La artista catalana actuará en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1 y 2 de agosto.

La gira arrancará el 16 de marzo en Lyon (Francia), antes de recorrer Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Suiza, Portugal, Alemania, Estados Unidos, Colombia y Chile son otros de los países que visitará, antes de culminar el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Por ahora, no se conocen detalles sobre cómo será el show. Dado el sonido del álbum Lux, para el que contó con la Orquesta Sinfónica de Londres, todo apunta a que podría apostar por contar con una orquesta en directo, pero por el momento son todo conjeturas. De optar por esta vía contrastaría con la puesta en escena de su última gira, Motomami Tour, en el que apenas había músicos sobre el escenario y gran presencia de visuales.

Las entradas para los shows en Buenos Aires saldrán a la venta el 11 de diciembre, con una preventa el 10 para clientes del Banco Santander Río.

La artista visitó hace algunos días la capital argentina y asistió a un show de Cindy Cat, grabó con Mariana Enriquez en el bar notable Los Falgos, visitó la Bombonera con Trueno, salió con Lali y Emilia Mernes y se encontró con Charly García. Además, subió al Obelisco, donde se cree que grabó escenas para el videoclip de la canción “Reliquia”.