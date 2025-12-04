Con críticas a Mauricio Macri y economistas, Javier Milei defendió su plan en La Rural

El presidente Javier Milei destacó este miércoles su gestión en materia económica al afirmar que “tenemos equilibrio fiscal y apenas déficit de la cuenta corriente”, al tiempo que volvió a distanciarse del exmandatario Mauricio Macri.

Al disertar en el cierre de un encuentro de líderes de La Rural, el Presidente señaló además que “los economistas son parte del problema”.

También se diferenció del gobierno de Mauricio Macri, al decir que en 2017 “no se hizo el ajuste fiscal, en ningún momento se lo corrigió, solo lo corrigió con endeudamiento. Se tomaron 60 mil millones de dólares netos. Nosotros pusimos en caja al Tesoro e hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI”, detalló.

Durante una presentación en La Rural, Javier Milei volvió a defender el esquema de flotación administrada que aplica su Gobierno para regular el tipo de cambio. Según explicó, el sistema de bandas es, para la Casa Rosada, una herramienta clave para evitar sobresaltos y avanzar hacia la estabilidad de precios.

El Presidente insistió en que su meta central es erradicar la suba del costo de vida. “No queremos ver más inflación en Argentina”, afirmó, al remarcar que las decisiones económicas apuntan a consolidar ese rumbo.

Javier Milei también cuestionó a sectores del poder económico y político que, según él, se resisten al programa oficial. “Tengo que reportarle a 47,5 millones de argentinos, no a tres o cuatro atorrantes del círculo rojo que vivieron de empobrecer a la Argentina”, sostuvo.

En su disertación, el Presidente volvió a referirse al rumbo de su gestión y al compromiso que, según expresó, asumió ante los votantes. En esa línea, dijo que su continuidad política dependerá de los resultados que consiga durante su mandato.

Ante el auditorio, planteó que los ciudadanos lo eligieron para resolver una serie de conflictos urgentes y que, en caso de no lograrlo, no debería aspirar a un segundo período. “Si no resuelvo los problemas estaría muy bien que no me renueven el contrato”, admitió, al evaluar el escenario hacia 2027.

Además, Javier Milei volvió a celebrar los resultados obtenidos por su espacio en las legislativas y los interpretó como una señal de fortaleza de cara al futuro.

En ese marco, afirmó: “Tenemos una oportunidad enorme, hemos dejado atrás el riesgo kuka. La elección del 26 de octubre fue impresionante. Si hubiera sido una elección presidencial, el resultado hubiera sido 41 a 24. Eso se llama primera vuelta”.

El Presidente también cuestionó el uso de boletas durante los comicios y denunció maniobras. “Se utilizaron listas fantasma para engañar a la gente. Si ustedes corrigen por ese efecto la paliza hubiera sido más grande”, sostuvo.

Milei destacó también el desempeño de su espacio en el mayor distrito electoral del país. “Ganamos la provincia de Buenos Aires y no estaba la cara de nuestro candidato en la boleta. Aún así les ganamos”, enfatizó al repasar los guarismos.

NA/JIB