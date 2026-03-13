Milei expone en un foro cripto en medio del caso $LIBRA y se reúne con un economista cuya esposa fue nombrada funcionaria

Javier Milei viajó este fin de semana a Madrid buscando escapar del escándalo de los vuelos de Manuel Adorni pero otras sombras lo acechan. Este sábado participará de un foro organizado por expertos en criptomonedas, justo cuando se revelaron nuevos detalles en Comodoro Py sobre su relación directa con la estafa de $LIBRA, y recibirá un premio en manos del economista alemán Philipp Bagus, cuya esposa –la española Eva María Carrasco Bañuelos– fue beneficiada por el Gobierno con el cargo de directora del Colegio Mayor Argentino en Madrid, una institución educativa-consular histórica.

En lo formal Milei realiza una visita relámpago con actividades para hoy con un fuerte perfil ultralibertario. A las 10 de la mañana (hora local) tiene un encuentro con el líder del partido de extrema derecha Santiago Abascal, jefe de VOX. Una hora después se reúne con el economista español Jesús Huerta de Soto, uno de los principales referentes de la escuela austríaca de economía, corriente que Milei suele reivindicar.

El plato fuerte del viaje llega por la tarde. A las 20.15 (16.15 en Argentina) Milei diserta en el Madrid Economic Forum 2026, un encuentro privado organizado por referentes libertarios y promotores del ecosistema cripto, donde se espera que el mandatario vuelva a defender su visión sobre la desregulación financiera y el rol de los activos digitales. El foro reúne a empresarios, inversores y divulgadores del mundo de las criptomonedas.

Apenas una hora después, el Presidente recibirá un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises, uno de los referentes históricos del liberalismo económico. El reconocimiento será entregado por el alemán Bagus, admirador del mandatario y además beneficiado por el cargo que ostenta su mujer.

Un viaje bajo la sombra del caso cripto

La visita a España se produce mientras el Gobierno enfrenta repercusiones políticas y judiciales por el escándalo vinculado a $LIBRA. En las últimas horas se conoció un peritaje judicial que detectó que Milei intercambió mensajes con el empresario cripto Mauricio Novelli minutos antes y después de la publicación del Presidente en redes sociales el 14 de febrero de 2025. Ese día fue cuando se lanzó el activo digital que terminó hundiéndose rápidamente, pero que generó una recaudación millonaria para los empresarios detrás, como el norteamericano Hayden Davis.

Ese hallazgo volvió a poner el foco en la relación del mandatario con promotores del mundo cripto, justamente el mismo ambiente que protagoniza el evento en el que diserta en Madrid. El Madrid Economic Forum se promociona como un espacio de debate sobre libertad económica, pero buena parte de sus paneles y patrocinadores están vinculados al universo de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas. El evento está organizado por las empresas Racks Labs y Abast, ambas radicadas en Andorra, un pequeño principado situado entre España y Francia que es utilizado como guarida fiscal por las grandes fortunas que quieren pagar pocos impuestos.

Racks Labs fue fundada por Víctor Domínguez (conocido en redes como “Wall Street Wolverine”), un influencer especializado en consultoría financiera, cursos de criptomonedas y NFT.

El premio de Bagus y el cargo para su esposa

La entrega del premio por parte de Philipp Bagus –autor del libro “La Era Milei”– también genera ruido político. El economista alemán mantiene una relación personal e intelectual con Milei y fue uno de los académicos europeos que respaldó públicamente su llegada al poder.

A principios del año pasado elDiarioAR reveló que el Gobierno designó a la esposa de Bagus con un cargo en el Colegio Mayor Argentino en Madrid, una institución dependiente tanto de la Cancillería como del Ministerio de Capital Humano, particularmente por la Secretaría de Educación. La directora es la española Eva María Carrasco Bañuelos, quien ostentaba, cuando este medio difundió la noticia, un salario cercano a los 6.000 euros mensuales.

La designación de Carrasco Bañuelos tiene otra curiosidad: el Gobierno tuvo que hacer una “excepción diplomática” para otorgarle el puesto porque la ley nacional impide designar en un puesto diplomático argentino a una extranjera. En abril de 2025 le dio una excepción de “requisito de nacionalidad” en el Boletín Oficial.

La resolución llevó las firmas del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con fecha el 10 de abril. Tras ese atajo legal, días después fue formalmente designada. Carrasco Bañuelos no solo era extranjera y esposa de un amigo de Milei, sino que se desconocían sus antecedentes académicos y conocimientos del país para hacerse cargo de una institución de corte educativo-consular.

El Colegio Mayor es una residencia universitaria con más de medio siglo de existencia y está ubicada en el este madrileño, en una zona verde y privilegiada. La función que le correspondería a Carrasco Bañuelo supone la administración del centro que depende del Estado argentino y la organización de actividades culturales.

El viaje del mandatario a España será breve. Según la agenda oficial, tras participar del foro y recibir el premio, Milei partirá de regreso a Buenos Aires cerca de las 23 horas de Madrid (19 en Argentina).

MC