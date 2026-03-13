La Justicia autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia a salir del país para asistir al sorteo de las copas

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país para asistir al sorteo de las copas internacionales que se realizará en Paraguay.

El dirigente había sido indagado el jueves en el marco de una causa en la que se investiga a la AFA por una presunta retención de impuestos y aportes previsionales por unos 19.300 millones de pesos. Tras esa instancia judicial, el fuero Penal Económico resolvió permitirle viajar para participar del sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Luego de declarar ante la Justicia, Tapia sostuvo que la entidad que preside “ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad”. Según afirmó, se presentaron “todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes”, y aseguró que la institución cumplió con sus obligaciones sin omitir aportes del personal en relación de dependencia.

Más tarde, el titular de la AFA volvió a referirse al tema en sus redes sociales, donde señaló que la institución está a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación. “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición para aclarar cualquier situación vinculada a la institución”, escribió.

En el mismo mensaje indicó que los pagos se realizaron con intereses resarcitorios, “sin sanciones punitivas”, y remarcó que el único representante legal de la AFA en la causa es el abogado Luis F. Charró. También aseguró que continúa enfocado en el trabajo con los clubes y en la preparación del fútbol argentino para los próximos compromisos internacionales, entre ellos la Finalissima y el Mundial.

El sorteo de ambas competencias se realizará el 19 de marzo en la sede de la CONMEBOL, ubicada en la ciudad paraguaya de Luque, cercana a Asunción.

Entre los clubes argentinos que disputarán la Libertadores figuran Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Lanús. En la Sudamericana participarán River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo de Almagro, Tigre y Barracas Central.