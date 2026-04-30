Día Internacional del Jazz: ¿por qué se celebra el 30 de abril?

El 30 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Jazz. Se pretende concienciar sobre la importancia del jazz como herramienta educativa y de promoción de la paz, el diálogo y la cooperación entre pueblos de todo el mundo.

Fue decretado por la UNESCO en el año 2011, con el objetivo de dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo, así como un recurso valioso que contribuye al intercambio cultural, al diálogo y la cooperación entre los pueblos a nivel mundial.

La fecha marca el cierre del Mes de Apreciación del Jazz en Estados Unidos y se convirtió en el punto de encuentro internacional para celebrar esta música y su legado. Desde 2012, miles de ciudades participan con conciertos, clases magistrales, actividades educativas y transmisiones globales.

Cada año, una ciudad anfitriona concentra el Concierto Global All-Star, con artistas de renombre internacional y transmisión en vivo a millones de personas. La UNESCO invita a escuelas, universidades, centros culturales, radios y organizaciones a sumarse con actividades propias.

Este 2026 celebra su 15 aniversario con el All-Star Global Concert en directo desde Chicago. La programación del evento, anunciada por la UNESCO y el Herbie Hancock Institute of Jazz, incluye a artistas como Gregory Porter (Estados Unidos de América), James Morrison (Australia), Tiger Okoshi (Japón), Mandisi Dyantyis (Sudáfrica), Antonio Sánchez (México), Mino Cinélu (Martinica, Francia), entre otros.

En reconocimiento al ilustre legado del jazz en la ciudad —forjado por leyendas como Louis Armstrong, King Oliver y Jelly Roll Morton— Chicago acogerá, hasta el 3 de mayo, una variedad de actuaciones, programas educativos y proyectos comunitarios. Estas iniciativas destacan la capacidad del jazz, a lo largo de su historia y en la actualidad, para inspirar un sentido compartido de humanidad a través de la cultura.

Se celebrarán eventos en todo el mundo organizados por distintos socios en más de 190 países y los 50 estados de EE.UU. Por su parte, la compañía aérea United, con sede en Chicago y patrocinadora del Día Internacional del Jazz, está proporcionando transporte aéreo y apoyo adicional para artistas y educadores.

Los principales programas de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO amplían el alcance mundial del Día Internacional del Jazz, con ciudades miembros de Estados Unidos como Kansas City y la recién nombrada Nueva Orleans, que fomentan el intercambio cultural internacional y promueven la creatividad como motor de un desarrollo urbano sostenible.

¿Qué es el jazz?

El jazz es un género musical que incluye melodías afroamericanas y mezclas de otros ritmos, basados en la improvisación y la libre interpretación.

Tuvo sus inicios en el siglo XIX en los Estados Unidos y en la actualidad se encuentra expandida alrededor del mundo.

Esta corriente musical se ha fusionado con otras tendencias y géneros musicales populares, como el Rock and Roll y el Blues.

El festival de 2025 completo

El jazz como forma de expresión

La música siempre ha representado para los seres humanos un importante medio de comunicación, que aporta grandes beneficios. En este sentido, el jazz es considerado como el lenguaje de las emociones, siendo una forma expresiva y auténtica que tiene la capacidad de humanizar y trascender en la transformación de las personas y de la Sociedad. Mencionamos a continuación algunos aspectos sobre la influencia e importancia de este género musical:

Es un importante medio de comunicación de las masas, estrechamente vinculado a la igualdad de género, la unidad y la paz.

Es una herramienta para la juventud y un gran aporte para generar cambios sociales.

El jazz rompe barreras, creando oportunidades para el debate, el diálogo intercultural y la tolerancia.

Permite crear nuevas ideas orientadas al mundo de las artes, ya que es un género que facilita la interpretación y la innovación para que surjan nuevos estilos musicales.

Los grandes músicos de jazz a través de la historia

A través de los años, han existido grandes músicos de jazz que ha dejado un importante legado para las nuevas generaciones. Es un estilo musical muy peculiar, que cada vez gana más adeptos en todo el mundo. A continuación mostramos una representación de grandes intérpretes del jazz que han pasado a la historia por sus bellas canciones y composiciones inolvidables.