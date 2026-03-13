Cuba confirma “conversaciones” con EE.UU. tras la asfixia de Trump: “Hace tres meses que no entra un barco”

Ante una situación “insostenible” y que está causando un “inconmensurable” impacto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este viernes “conversaciones” con el Gobierno estadounidense de Donald Trump tras la asfixia a la que este viene sometiendo a la isla para forzar un cambio de régimen. En la isla “hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible”, argumentó el dirigente cubano en una intervención televisiva en directo.

Los contactos venían produciéndose desde hace semanas, según venía insistiendo Trump, pero Cuba no los había confirmado hasta ahora. El estrangulamiento económico de la isla, que EE.UU. redobló tras la operación de enero para secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela, la llevó a una realidad de apagones eléctricos constantes y apretado su resistencia económica al límite, tras varios años de crisis.

El mandatario estadounidense aseguraba esta semana que Cuba iba a “caer muy pronto” y especulaba con que la “toma de control” podría ser o no ser “amistosa”.

Antes de la intervención en directo, el presidente cubano remitió un mensaje grabado en el que ya avanzaba que el Gobierno isleño había “sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”

El objetivo era, “en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener”, agregó el presidente, quien matizó que los acuerdos aún están “alejados”.

Se pretende “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países” e “identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones” y también “de la región de América Latina y el Caribe”.

“Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación”, afirmó.

Díaz-Canel agregó que en estos “intercambios”, la parte cubana ha expresado “la voluntad” de que se realicen “sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos”.

Liberación de presos

El Gobierno cubano ya había anunciado el jueves la liberación de 51 presos tras la mediación del Vaticano, si bien no había anunciado la lista de los beneficiarios. “El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad. Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión”, explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Cuba excarceló ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos —entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG—, muchas de ellas tras un acuerdo con El Vaticano o con la mediación de la Santa Sede.

