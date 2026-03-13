Los otros Premios Oscar: la historia de los Razzies, donde Hollywood se ríe de sus mayores fracasos

Eso de que “hablen de vos, aunque sea mal” se cumple más que nunca en la víspera de los Premios Oscars en Hollywood. Hablamos de los Razzies, unos galardones que nacieron en la década de los 80 y que regalaron algunos momentos icónicos en los que las estrellas del cine supieron reirse de sí mismas, entre ellas el mismísimo Francis Ford Coppola, que aceptó su galardón por “Megalópolis”.

Esta ceremonia de premios se celebra anualmente el día antes de los Oscars, lo que hizo que sea considerado una oposición, y que son votados por los miembros de la fundación Golden Rasperry Award, abierta a quien quiera pagar su inscripción, lo que ya da derecho a voto.

Los Razzies, cuyo nombre oficial es Golden Raspberry Awards, entregan un trofeo que vale menos de 5 dólares, compuesto por una frambuesa de plástico del tamaño de una pelota de golf, que se pega encima de un carrete de celuloide, todo ello pintado con aerosol en color dorado. El nombre y el icono proceden de la expresión en inglés blowing a raspberry, que hace referencia al sonido que se hace al soplar con la lengua entre los labios para que suene similar a una flatulencia, lo que lleva a pensar en la mueca que realizamos cuando vemos algo de poca calidad.

La historia de los premios Razzies, los anti-Oscar

En la noche de los premios Oscars 1981, el crítico de cine John J.B Wilson estaba viendo la gala con un grupo de amigos y cuando esta terminó, decidió alargar la velada y construyó un podio de cartel en su salón, para luego improvisar un micrófono para ir presentando galardones al azar de las peores películas del año.

Una idea que había nacido en John Wilson en el verano de 1980 cuando vio “Can’t Stop the Music” y “Xanadu” en sesión doble, y le parecieron ambas tan malas que exigió un reemboslo de la entrada que había pagado, un enojo que no pasó y que lo llevó a decir en su propia casa lo de: “¡Estas dos películas deberían recibir premios por ser tan malas!”.

Precisamente, estos dos títulos fueron las ganadoras de los primeros premios Razzies, que se celebraron en la casa de su creador, algo que se dio también en la segunda edición. Sin embargo, más tarde, se comenzarían a celebrar en la sede de la fundación que se encarga de celebrar estos galardones, que fueron creciendo en notoriedad tanto en medios como en la industria de Hollywood.

Sandra Bullock recibió un Razzie y un Oscar en tan solo 24 horas

Un hecho que demuestra el crecimiento de los Premios Razzies, que corona a los mayores fracasos del cine cada año con humor, es que algunas estrellas aceptaron sus galardones e incluso han acudido a la ceremonia, como es el caso de Tom Selleck en 1993, Jamie Dornan en 2016, pero también hay otros como Ben Affleck, que en 2004 rompió el trofeo en televisión y cuyos pedazos fueron vendidos por eBay con una recaudación que luego sirvió para alquilar el local para la gala del próximo año.

Algunos hechos a lo largo de la historia de los Razzies fueron reseñables. En 1998, el guionista Brian Helgeland fue la primera persona en ganar este premio y el Oscar el mismo año, por “The Postman” y “L.A Confidential” respectivamente, y por su deseo de recibir ese “deshonor” llego incluso a recibir su trofeo en sus oficinas. Destacable son también hasta los nueve premios Razzie para Sylvester Stallone, el que más, y que es también el que más nominaciones acumula.

Una de las curiosidades más recordadas, sin embargo, es la de Sandra Bullock, que en 2010 obtuvo un Razzie como peor actriz por “Loca Obsesión” (All About Steve) y un Oscar a mejor actriz por “Un sueño posible” (The Blind Side) en menos de 24 horas. De hecho, acudió a la ceremonia con un DVD de la película por la que fue nominada para animar a que la vieran y que le dijeran si realmente lo merecía. “El año que viene regresaré para devolverlo”, aseguró.