Identificaron a Mario Nívoli entre los restos hallados en el excentro clandestino La Perla

La Justicia federal confirmó la identificación de los restos de Mario Alberto Nívoli, un militante secuestrado durante la última dictadura militar que permanecía desaparecido desde febrero de 1977. El hallazgo se produjo tras trabajos de excavación realizados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, uno de los principales sitios de represión ilegal en la provincia de Córdoba.

La confirmación fue dispuesta por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, luego de los estudios genéticos efectuados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Nívoli se convirtió así en el primer nombre que se da a conocer entre las 12 personas identificadas recientemente a partir de los trabajos realizados durante 2025 en el predio donde operó ese centro clandestino.

Los análisis forenses estuvieron a cargo de especialistas del EAAF, con la participación de Anaís Linares y Silvana Turner, y el apoyo de investigadores del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quienes colaboraron en las tareas técnicas que permitieron avanzar en la identificación.

Nívoli, apodado “Tito” por sus allegados, había nacido en 1948 en la localidad cordobesa de Ucacha. Tras cursar la secundaria en Las Perdices, se trasladó a Santa Fe para estudiar Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral. Durante su etapa universitaria comenzó su participación política en la Juventud Universitaria Peronista, vinculada a la organización Montoneros.

Al momento de su secuestro, tenía 28 años, trabajaba como técnico electricista y era padre de dos hijos pequeños. De acuerdo con registros del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, fue capturado en la madrugada del 14 de febrero de 1977 por un grupo de tareas que irrumpió en su vivienda del barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba.

Tras el operativo fue trasladado al centro clandestino La Perla, donde permaneció detenido de manera ilegal. Décadas más tarde, los responsables de esos crímenes fueron juzgados en la Megacausa La Perla-La Ribera-D2, que concluyó en 2016 con condenas por delitos de lesa humanidad.

La noticia del hallazgo llegó a su hija, María Soledad Nívoli, quien tenía apenas cuatro meses cuando su padre fue secuestrado. Según relató, recibió la confirmación a través del abogado Ramiro Fresneda mientras regresaba de buscar a su hijo en la escuela.

La mujer expresó que la identificación de los restos le generó alivio y una sensación de paz tras décadas de incertidumbre. También sostuvo que conocer el destino de su padre implica un cambio profundo para su familia, ya que pone fin a años de búsqueda.

Durante mucho tiempo, la figura de Nívoli fue reconstruida por su hija a partir de recuerdos, testimonios y fotografías. Ese proceso derivó en la muestra “Como miran tus ojos”, una exposición que reúne imágenes tomadas por él mismo en la década del 70 y que recorre distintos momentos de su vida.

La exhibición propone un recorrido por los lugares que marcaron su historia —desde Ucacha y sus años de estudio hasta su paso por Concordia y Córdoba— y culmina en Rosario, ciudad donde actualmente reside su hija. Para la familia, el hallazgo no solo representa una respuesta largamente esperada, sino también un nuevo impulso para continuar con la búsqueda de otras víctimas que aún permanecen sin identificar.