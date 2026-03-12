España arranca el año con once femicidios: solo en 2020, en pandemia, se superó esa cifra

La investigación sobre el incendio provocado en España por el que se acusa a José M.G en Miranda de Ebro (Burgos) continúa su marcha, pero el caso ya fue confirmado como un femicidio: Dolores, su expareja, fue una de las víctimas de las llamas, que también terminaron con la vida de su madre, Antonia, y Laura Valentina, una vecina del edificio de 24 años. La principal hipótesis que barajan los investigadores es que el hombre, con un largo historial de delitos contra mujeres a sus espaldas, originó el fuego al prender varios colchones y otros enseres almacenados en la entrada, lo que generó un humo denso y muy tóxico que inundó la vivienda.

El crimen ya fue registrado oficialmente como un caso de violencia de género por el Ministerio de Igualdad, que registra estas cifras desde 2003. En lo que va de año, son 11 las mujeres como Dolores asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que dibuja el inicio de este 2026 como uno de los peores de los últimos seis años. A día de hoy, el registro iguala al de 2023 -cuando fueron también 11 las asesinadas- y solo es superado por 2020. Aquel año, el del estallido de la pandemia de coronavirus, 18 hombres mataron a mujeres con las que tenían o habían tenido en el pasado una relación.

Esta estadística registra los casos que se dan en el seno de la pareja o expareja, pero los aesinatos de Antonia y Laura Valentina también pasarán a formar parte del registro oficial de femicidios activo desde hace cinco años y que los clasifica en cuatro categorías: femicidios sociales, familiares, sexuales o vicarios. Sin embargo, la estadística se actualiza cada semestre, por lo que aún no serán contempladas en el informe periódico.

Este mismo martes la Guardia Civil también detuvo a los dos hermanos que estaban siendo investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos (Badajoz) en 2017 tras el hallazgo de restos óseos en el registro de una vivienda de su propiedad. El Instituto Armado ya confirmó que los huesos son de la mujer, cuya desaparición se produjo a solo 50 metros de su casa.

Agresores persistentes

José M.G, el presunto autor del incendio de Miranda de Ebro, era un conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por sus antecedentes en casos relacionados con la violencia hacia las mujeres. En 2017 fue condenado por retener y abusar sexualmente de una niña de nueve años y en 2024 por un delito de detención ilegal contra una mujer a la que encadenó el cuello. Según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el ahora detenido había terminado de cumplir la pena hace menos de un mes, el pasado 20 de febrero.

El Ministerio del Interior también informó de que José M.G había estado en el sistema de protección a víctimas de violencia de género (VioGén) en el pasado, por maltratar a otra mujer. Es lo que se llama “agresores persistentes”, que son los que ejercieron violencia contra más de una pareja y de los que el Ministerio del Interior tenía identificados hace un año a más de 70.000. Son un 11% del total.

Las cifras llevaron en 2023 a que Interior aprobara una instrucción para que la Policía o la Guardia Civil avise a las mujeres que están en VioGén si su agresor fue denunciado por otras víctimas anteriores siempre que consideren que esto “constituye un factor de riesgo especial”. No se trata por lo tanto de una advertencia generalizada ni sistemática, sino que los agentes que se encargan de hacer la valoración del riesgo de cada víctima son los que deciden en función de varios criterios. A finales del año pasado, casi 20.000 mujeres habían recibido este aviso.

A las once mujeres víctimas mortales de este año, hay que sumar los dos casos en los que dos hijos menores de edad de las víctimas fueron asesinados. Con solo tres días de diferencia, un hombre mató a su mujer y a su hija de 12 años en Castellón y otro asesinó a su hijo de diez años en Santa Cruz de Tenerife en febrero. Además, diez menores de edad se quedaron huérfanos en lo que va de año por esta causa. En cinco de los once casos registrados este 2026 había denuncia previa, un 45%.

“Es la pregunta que nos hacemos todos los días. Estamos analizando caso a caso”, respondía hace unos días en una entrevista la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre qué sigue fallando a la hora de evitar la violencia de género. Tras el crimen de Miranda de Ebro, Redondo expresó su “más rotunda condena” y llamó a un esfuerzo conjunto por parte de las instituciones y el conjunto de la sociedad. “No nos vamos a callar nunca ante la violencia contra las mujeres”, añadió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ayuntamiento de la localidad declaró tres días de luto.